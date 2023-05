Jasmine Carrisi su Al Bano e Loredana: "Da figlia non è bello vedere certe cose"

Jasmine Carrisi su Al Bano e Loredana: "Da figlia non è bello vedere certe c...

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha parlato dei genitori. Con il sogno di diventare una cantante come il papà, la 22enne non sta trascurando gli studi e spera di laurearsi prima possibile.

Jasmine Carrisi: la passione per la musica

Intervistata dal Corriere della Sera, Jasmine Carrisi si è raccontata un po’. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sogna di costruirsi una sua carriera nel mondo della musica, ma nel frattempo sta anche studiando comunicazione all’università. “La passione per la musica ce l’avevo in casa, l’ho seguito spessissimo in giro con mio fratello, mi portava sempre, per forza di cose mi sono innamorata di questo lavoro. (…) Spero di laurearmi, sto studiando comunicazione online, ma me la sto prendendo con calma. E poi spero di lavorare, magari in televisione, e di fare progressi musicalmente, di avere un mio seguito“, ha dichiarato Jasmine.

Jasmine Carrisi: l’ammirazione per Al Bano

Jasmine ha raccontato che con papà Al Bano si confronta spesso sulla musica. Non solo su questioni tecniche. Ha dichiarato:

“Mi fa effetto vedere la gente entrare in contatto sincero con lui, i fan che si infilano a forza in camerino per le foto, c’è una fusione tra lui e il pubblico che si percepisce subito. Papà ha un carattere molto determinato, mi insegna ad essere forte, ad affrontare i problemi senza avere ansie, mi insegna a essere pratica e non farmi mangiare dai problemi. Mi aiuta tantissimo vederlo sul palco, nei concerti osservo cosa fa, come intrattiene il pubblico, come si pone, l’esperienza live è un esempio incredibile”.

Jasmine Carrisi sul rapporto tra Al Bano e Loredana

La giovane Carrisi, com’è normale che sia, sente il peso del cognome che porta. Non si tratta, però, di una responsabilità che le mette agitazione. Ha dichiarato: “Ma non lo sento come un peso in modo negativo, i paragoni con lui sono forzati, so che la mia musica è completamente diversa dalla sua“. Per quanto riguarda i continui gossip su Al Bano e Loredana, Jasmine ha ammesso: