Al Bano Carrisi: “Loredana? Compagna quasi perfetta”

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno ritrovato la serenità. Il cantante ha detto la sua in merito al suo amore per la compagna.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sembrano aver ritrovato la loro vecchia intesa e dopo aver trascorso il primo lockdown insieme a Cellino San Marco, il cantante ha espresso i suoi sentimenti per la sua compagna.

Al Bano e Loredana Lecciso: le parole

Dopo un periodo di crisi vissuto nel 2018, Al Bano e Loredana Lecciso sembrano aver finalmente ritrovato la serenità. I due sono rimasti insieme a Cellino San Marco durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus, e il cantante ha speso parole positive sull’amore ritrovato per la sua compagna: “La dote più bella di Loredana? L’intelligenza, la sensibilità e il senso pratico. È una compagna quasi perfetta. Come io sono il compagno quasi perfetto per lei”, ha dichiarato.

I due hanno smentito la notizia delle loro imminenti nozze, ma hanno affermato che è come se si sentissero già sposati. Loredana Lecciso ha anche affermato che la loro vita intima procederebbe come sempre, nonostante l’emergenza Coronavirus. Dunque messe da parte le acredini per l’ex moglie di Al Bano, Romina Power – che pure ha trascorso la quarantena a Cellino perché impossibilitata a tornare negli States – la coppia sarebbe tornata quella di un tempo, e la loro unione procederebbe a gonfie vele.

Attualmente Al Bano è impegnato a The Voice Senior insieme a sua figlia, Jasmine Carrisi, che durante l’estate ha debuttato per la prima volta come cantante. La ragazza continua a vivere con i genitori e suo fratello Bido a Cellino, luogo di cui Al Bano e la Lecciso sono profondamente innamorati.