Jasmine Paolini supera Tomljanovic e prosegue la corsa a Indian Wells

Paolini conquista gli ottavi a Indian Wells dopo una partita combattuta; il Masters 1000 registra successi importanti come quelli di Djokovic e Alcaraz e l'eliminazione di alcuni azzurri

Jasmine Paolini ha superato Ajla Tomljanovic in una partita combattuta e sale agli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells. La tennista italiana ha alternato momenti di grande precisione a fasi più incerte, ma ha saputo imporre il proprio ritmo nel set decisivo chiudendo 7-5, 5-7, 6-1. Questo risultato le regala la sfida successiva contro l’australiana Talia Gibson, un appuntamento che può aprire scenari interessanti nel tabellone femminile.

La partita di Paolini: ritmo, pazienza e chiusura netta

Nel primo parziale Paolini ha mostrato lucidità nei momenti chiave, riuscendo a ottenere il break decisivo e a chiudere 7-5 sfruttando la pressione nei game finali. L’avvio del secondo set ha visto invece Tomljanovic rispondere con efficacia, ribaltando la situazione e pareggiando i conti con un altro 7-5. Nel terzo set la musica è cambiata: Paolini ha dominato con un parziale iniziale di 12 punti a 3 e ha chiuso 6-1, dimostrando un approccio più aggressivo e costante dal fondo.

Dettagli tattici

La toscana ha saputo muoversi vicino alla riga di fondo, aprirsi il campo con il diritto e usare la risposta per creare palle break: elementi che hanno evidenziato la sua capacità di trasformare la pressione in opportunità. L’incontro ha alternato vincenti spettacolari e errori gratuiti da parte dell’australiana, confermando come nel tennis moderno la continuità di colpi e la gestione dei momenti siano spesso decisive.

Il quadro più ampio del torneo

Il torneo californiano, con un montepremi importante e molte teste di serie in campo, ha visto nelle giornate iniziali risultati di rilievo: Novak Djokovic è tornato a vincere a Indian Wells superando Kamil Majchrzak 4-6, 6-1, 6-2 e raggiungendo la sua 419esima vittoria nei Masters 1000, un dato che sottolinea la sua longevità e consistenza a livello élite. A 38 anni e 8 mesi è diventato il secondo giocatore più anziano a raggiungere il terzo turno nel torneo.

Altri protagonisti: Alcaraz, Fonseca e risultati azzurri

Carlos Alcaraz ha iniziato il suo percorso con una prova solida, battendo Grigor Dimitrov 6-2, 6-3 e portando a 13 le vittorie consecutive in stagione, con una striscia di 31 successi sul cemento. Tra i giovani emergenti, Joao Fonseca ha firmato una rimonta di carattere contro Karen Khachanov, salvando due match point e imponendosi 4-6, 7-6(7), 6-4, un segnale della sua crescita e della capacità di gestire pressione elevata nei grandi eventi.

Le fortune degli italiani e il prosieguo del torneo

Gli azzurri hanno vissuto giornate contrastanti: Luciano Darderi è stato eliminato da Rinky Hijikata 4-6, 6-2, 6-4 nonostante un buon avvio, mentre l’attenzione rimane alta su Jannik Sinner, atteso ad una sfida impegnativa contro Denis Shapovalov nella notte italiana. Il percorso delle giocatrici italiane prosegue con la speranza che Paolini possa sfruttare lo slancio per avanzare ulteriormente nel tabellone del WTA 1000.

Prospettive per Paolini

La vittoria contro Tomljanovic ridà fiducia a Paolini dopo un avvio di stagione non sempre lineare: il successo rappresenta il suo sesto in 11 incontri nel 2026 e può servire da trampolino verso risultati più ambiziosi. Sul percorso potrebbe intravedersi una possibile sfida con giocatrici di alto profilo come Coco Gauff o Aryna Sabalenka, ma per ora l’obiettivo immediato è approcciare con calma la partita contro Talia Gibson e proseguire con la stessa determinazione mostrata nel match odierno.

Indian Wells conferma di essere un palcoscenico in cui le carriere possono accelerare o subire battute d’arresto: tra conferme di campioni affermati come Djokovic e Alcaraz e sorprese offerte dai giovani, la vittoria di Jasmine Paolini aggiunge un elemento di interesse per il movimento tennistico italiano. Il torneo proseguirà con partite di alto livello e le prossime manche saranno decisive per delineare le gerarchie stagionali sui campi in cemento del deserto californiano.