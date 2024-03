Jeff Bezos, più ricco del mondo

Jeff Bezos, noto a tutti per essere il fondatore del colosso dell’e-commerce, Amazon, è tornato ad essere l’uomo più ricco dell’intero pianeta. Per lui non è certo la prima volta ma era stato scavalcato da Elon Musk, il patron di Tesla. Stando a quanto afferma Bloomberg, Jeff Bezos ha un patrimonio netto che arriva a ben 200 miliardi di dollari.

Jeff Bezos supera Elon Musk

Dopo la notizia è chiaro che Elon Musk non risulta più essere l’uomo più ricco del mondo. Certo è che l’imprenditore non se la passa mica male. Musk risulta essere al secondo posto di questa classifica, proprio dopo Bezos. Il suo patrimonio corrisponde a 198 miliardi di dollari. Chiude il podio della ricchezza mondiale, Bernard Arnault. Il fondatore di LVMH, si piazza quindi al terzo posto con un patrimonio netto pari a 197 miliardi di dollari.

Perché Musk ha perso posizioni

Come mai Musk ha perso il primato di uomo più ricco al mondo? Tanto per iniziare è bene dire che tutti e tre gli imprenditori si sono sempre intervallati in questa classifica. Su Elon Musk ha pesato senza ombra di dubbio la discesa delle azioni di Tesla.