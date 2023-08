Jeff Bezos, terzo uomo più ricco del pianeta, è in vacanza in Sicilia. Dopo Capri e Procida, il patron di Amazon “saluta” tutti dal suo veliero da 500 milioni di dollari. Una cifra esorbitante, ma è quanto il magnate guadagna in soli tre minuti di lavoro.

Jeff Bezos “veleggia” in Sicilia con il suo gioiello da 500 milioni di dollari

A Capri e a Procida è sceso dal suo veliero per pranzare nelle trattorie popolari, come un normalissimo turista. Ha mangiato del polpo da appena 20 euro, facendo due parole con i cittadini. Ma Jeff Bezos è tutt’altro che un comune cittadino. È il terzo uomo più ricco del mondo, e ha deciso di navigare in acque italiane con il suo veliero del valore di 500 milioni di dollari. Poca cosa, se teniamo presente che quei soldi li guadagna in 3 minuti scarsi di lavoro, che è il tempo concesso a un magazziniere per spedire un pacco dai centri logistici Amazon, un colosso da oltre 700 milioni di pacchi spediti al giorno.

Ora Bezos si trova a Panarea, arcipelago delle Eolie.

Il veliero di Jeff Bezos, il più grande al mondo

Il veliero si chiama “Koru” e ha già ormeggiato tra le acque cristalline della Campania, ora fermo davanti alle isole Eolie.

Il “bestione” dei mari è stato costruito nei cantieri olandesi di Alblasserdam. È talmente grande (120 metri di lunghezza e 16 di larghezza) da rendere difficoltoso il varo e il rilascio in acqua. Ospita uno yacht e un eliporto, può equipaggiare ben 40 persone, misura in totale 3.500 metri quadrati (solo la cabina padronale è di 250 metri). Insomma, l’ennesima impresa del magnate.

È il veliero più grande al mondo, ma anche ecosostenibile, con motori green che lo spingono fino a 18 nodi (30 a vele spiegate).