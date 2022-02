Jennifer Lawrence mamma per la prima volta: è nato il primo figlio dell’attrice

Jennifer Lawrence ha dato alla luce il suo primo figlio, nato dall'amore per Cooke Maroney.

Jennifer Lawrence mamma per la prima volta

La coppia è convolata a nozze nel 2020 dopo due anni d’amore e pochi mesi fa l’attrice aveva annunciato la gravidanza mostrandosi per la prima volta in pubblico con il pancione in bella vista. Al momento non è dato sapere il giorno esatto in cui il bebè sia nato né il nome scelto dalla coppia, che sulla questione ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo.

Cooke Maroney e Jennifer Lawrence sarebbero stati presentati da un’amica comune e il loro amore sarebbe sbocciato abbastanza rapidamente fino a quando i due non hanno finalmente realizzato il sogno di avere un bebè insieme.

In una delle sue ultime interviste l’attrice ha manifestato la volontà di proteggere strenuamente la privacy di suo figlio: “Ogni singola fibra del mio corpo sente il bisogno di proteggere questa creatura dai curiosi e dagli occhi indiscreti. Voglio proteggere la sua privacy a ogni costo. Non perché sono un personaggio famoso bisogna sapere tutto su di me e sulla mia famiglia. Ma in particolar modo nessuno si deve sentire automaticamente in diritto di sentirsi il benvenuto nella sua vita.

Terrò i miei figli lontani dal mio lavoro il più possibile”, aveva affermato.

Jennifer Lawrence: la vita privata

Prima di convolare a nozze con Cooke Maroney, l’attrice è stata a lungo legata al collega attore Nicholas Hoult (conosciuto sul set di X-Men) e, a seguire, era stata legata per un periodo al cantante Chris Martin e al regista Darren Aronofsky.