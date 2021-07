Jessica Mascheroni: i commenti al veleno sulla Leotta e i volti di Temptation Island

Stanno facendo il giro dei social alcuni post di Jessica Mascheroni dal contenuto offensivo e razzista contro alcuni ex volti di Temptation Island.

Come molti altri protagonisti di Temptation Island prima di lei, Jessica Mascheroni in passato ha commentato il famoso programma tv e sui social sono emersi alcuni suoi messaggi al vetriolo contro gli ex protagonisti dello show.

Stanno facendo il giro dei social alcuni messaggi al vetriolo scritti in passato da Jessica Mascheroni contro alcuni ex protagonisti di Temptation Island. L’ex fidanzata di Alessandro Autera aveva scritto dei messaggi a dir poco velenosi anche contro Nilufar Addati, Francesco Chiofalo, Lara Zorzetto, Michael De Giorgio, Francesca Baroni, Alessio Bruno, Ruben Invernizzi e infine anche contro la conduttrice di Dazn Diletta Leotta. “Che bello essere f*ghe con la chirurgia plastica”, aveva scritto Jessica in riferimento alla Leotta, mentre su Alessio Bruno aveva scritto: “Affogati in mare, sei un uomo di m*** c*** fallito”.

Jessica Mascheroni: gli insulti razzisti

I messaggi scritti dall’ormai ex volto di Temptation Island stanno facendo il giro dei social, dove in tanti stanno criticando Jessica per il contenuto dei suoi messaggi offensivi e violenti. “Nilufar ma quanto sei c**sa e scema? Ma sparati e levati sei la vergogna delle donne, dai datti un pianto adesso che ti insultano tutti. C**a rumena”, si legge addirittura in uno dei messaggi scritti da Jessica Mascheroni contro l’ex volto di Temptation Island Nilufar Addati.

Jessica Mascheroni replicherà alla bufera scatenata via social dai tanti messaggi da lei scritti sugli ex protagonisti sullo show? Al momento sui social tutto tace.

Jessica Mascheroni: la vita privata

Dopo la sua partecipazione a Temptation Island Jessica Mascheroni non è riuscita a riallacciare i rapporti con Alessandro Autera e la storia tra i due – anche a causa dei loro reciproci problemi di mancanza di fiducia – si è conclusa in un nulla di fatto.

A Temptation Island Jessica sembrava essersi avvicinata al single Davide Basolo, ma anche in quel caso la liaison tra i due non ha avuto alcun seguito. “Stare da sola i primi giorni è stato un po’ strano. Ora siamo in rapporti civili e gli voglio comunque molto bene. Davide Basolo? Io e Davide ci sentiamo spesso, non tutti i giorni, e spero di rivederlo se lui avrà voglia”, ha dichiarato Jessica dopo la fine del programma.