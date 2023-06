Ci ha lasciati a 93 anni John Romita Sr., storico disegnatore dell’universo Marvel negli anni ’60 e ’70. Ha lavorato al fumetto di Spider-Man.

Il fumettista John Romita Sr. è morto a 93 anni

È morto all’età 93 anni il fumettista statunitense John Romita Sr., noto sopratutto per essere stato tra i più importanti disegnatori dei fumetti di supereroi della Marvel tra gli anni ’60 e ’70. Dopo aver lavorato per anni in Timely Comics e alla “rivale” DC Comics, entrò nella Marvel nel 1966.

In particolare, il suo lavoro è stato fondamentale per la serie di fumetti di Spider-Man: qui prese il posto di Steve Ditko, il disegnatore che aveva creato il personaggio dell’Uomo Ragno pochi anni prima insieme a Stan Lee. Contribuì, tra le altre cose, alla creazione di nuovi popolari personaggi della serie, come Mary Jane Watson e il cattivo Kingpin.

Merito suo anche il successo di altri fumetti della Marvel, come Wolverine, Punisher e Luke Cage.

L’annuncio del figlio

La notizia è stata data sui social dal figlio, John Romita Jr., anche lui fumettista di successo, che ha precisato che la scomparsa del padre è avvenuta nel sonno lunedì 12 giugno.