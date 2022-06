Johnny Depp e Amber Heard: le star che hanno difeso l’attore

Il processo che ha visto protagonisti Johnny Depp e Amber Heard ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. Diverse star hanno preso le parti dell'attore

Johnny Depp e Amber Heard si sono scontrati in Tribunale, in un processo che ha tenuto il mondo intero con il fiato sospeso. Alcune star hanno deciso di prendere le parti dell’attore.

Johnny Depp e Amber Heard: il processo

Il divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard è sfociato in un processo che è stato seguito da tutto il mondo. La corte di Fairfax in Virginia ha deciso dopo tanto tempo di dare ragione a Johnny Depp. La ex moglie Amber Heard lo ha diffamato e dovrà pagargli 15 milioni di dollari di danni. Una vittoria schiacciante, quella ottenuta dall’ex Pirata dei Caraibi, che però, a sua volta, è stato riconosciuto colpevole di aver diffamato la ex moglie.

Moltissimi fan in tutto il mondo hanno esultato per l’attore, ma ci sono anche delle star che hanno deciso di prendere le sue parti.

Le star che hanno difeso Johnny Depp

Una delle prime star che si sono schierate dalla parte di Johnny Depp pubblicamente è stata l’ex moglie Vanessa Paradis, madre dei suoi due figli, Lily Rose e Jack. La donna ha testimoniato al processo, affermando di essere stata legata all’attore per 14 anni e di aver cresciuto insieme i loro figli.

Ancora oggi lo considera il suo più grande amico e ha spiegato che lo reputa una persona attenta, gentile e non violenta. A lei si è aggiunta un’altra ex storica di Johnny Depp, ovvero Winona Ryder. “Non voglio chiamare bugiarda nessuno, ma dalla mia esperienza con Johnny mi è impossibile credere che certe orribili accuse siano vere” ha dichiarato. Lo ha difeso anche Eva Green, che ha recitato con lui in Dark Shadows, Mickey Rourke, che lo ha definito un “gentleman“, e Paul Bettany, che lo ha definito come “la persona più dolce che abbia conosciuto“.

Anche Jason Momoa, ex collega di Amber Heard in Aquaman, sembra aver preso le parti dell’attore. Non lo ha dichiarato apertamente, ma molti fan si sono resi conto che ha smesso di seguire la Heard sui social. Secondo alcune fonti è un segno di solidarietà verso Johnny Depp.