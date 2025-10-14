Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è stata minacciata. E’ la stessa 21enne ha raccontare tutto sui social.

Jolanda Renga, minacciata la figlia di Francesco e Ambra: “Pubblicherò foto di te nuda”

Jolanda Renga, figlia del cantante Francesco e di Ambra Angiolini, ha ricevuto un messaggio minatorio. La 21enne ha raccontato sui social di essere stata minacciata: “pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda.

Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10mila euro ti rovinerò la vita.” Questo il messaggio condiviso dalla primogenita di Ambra e Francesco, messaggio che, ovviamente, ha spaventato sia la 21enne che la sua famiglia: “ovviamente ci siamo rivolti subito alle forze dell’ordine per andare a fondo in questa faccenda.” Nel racconto di Ambra, la minaccia le è arrivata lo scorso venerdì e si è spaventata, non tanto per la minaccia in quanto ha detto che non esistono foto così di lei, ma che ovviamente si è messa a pensare magari a foto create con l’AI e cose simili. Poi ha chiamato subito i suoi genitori, oltre ad aver bloccato subito il numero da cui ha ricevuto la minaccia. Poi si è rivolta a chi magari ha subito lo stesso. Ecco le sue parole.

Jolanda Renga: “Nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata”

Jolanda Renga ha voluto raccontare su Instagram la brutta disavventura che le è capitata, con la minaccia ricevuta tramite messaggi di pubblicare foto di lei nuda se la madre, Ambra Angiolini, non avrebbe consegnato 10mila dollari: “spero che non vi serva e vi succeda mai. Però se dovesse succedere davvero niente panico, non rispondete, non date corda, non date soldi soprattutto e basta.” La 21enne ha poi parlato del revenge porn: “mi dispiace soprattutto perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se le è capitato di condividere quel genere di foto ed è vergognoso che invece accada così spesso. Non fatevi intimidire da certa feccia umana e cercate subito aiuto.”