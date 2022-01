Juventus, anche Giorgio Chiellini positivo al Covid

Giorgio Chiellini è risultato positivo al Covid, dopo Pinsoglio e Arthur. Il calciatore era a Torino ad allenarsi, ma ora dovrà stare in quarantena.

Giorgio Chiellini è risultato positivo al Covid, dopo Pinsoglio e Arthur. Il calciatore era a Torino ad allenarsi, ma ora dovrà stare in quarantena.

Juventus, Giorgio Chiellini positivo al Covid: era stato in isolamento preventivo

Il Coronavirus sta mettendo a dura prova la Juventus. Giorgio Chiellini non era rientrato tre giorni fa perché aveva avuto un contatto con un soggetto positivo. Per questo motivo era stato costretto ad osservare un periodo di isolamento preventivo, proprio come prevede il protocollo sanitario. Il calciatore, però, ora è risultato lui stesso positivo, per questo dovrà nuovamente fermarsi.

Juventus, Giorgio Chiellini positivo al Covid: si stava allenando a Torino

Nella giornata di ieri, 1 gennaio, dopo aver concluso l’isolamento preventivo, Giorgio Chiellini è tornato a Torino, ha effettuato il tampone e poi è andato ad allenarsi.

Il calciatore si è allenato da solo, come avviene ogni volta che tornano dagli impegni con le nezionali o da periodi di inattività. Questa è stata una fortuna, visto che in serata ha ricevuto l’esito del tampone, che era positivo.

Juventus, Giorgio Chiellini positivo al Covid: numerose positività

Il fatto che Giorgio Chiellini si sia allenato da solo è sicuramente un bene, perché questo significa che l’eventuale trasmissione del virus ai compagni è sicuramente limitata.

La situazione, però, deve essere monitorata. Ora il calciatore dovrà stare in quarantena in attesa della negativizzazione, come accaduto a Pinsoglio e Arthur, anche loro positivi. La Juve, oltre a dover gestire la prima squadra, si trova in una situazione delicata a causa delle numerose positività tra Under 23 e Women.