Juventus e Ronaldo, si passa alle vie legali: CR7 vuole i 20 milioni della "carta segreta"

I legali di Cristiano Ronaldo hanno fatto richiesta al Tribunale di Torino per avere una copia integrale degli atti dell’inchiesta del club bianconero, tra cui le intercettazioni telefoniche in cui si parla di lui.

La “carta segreta” di Cristiano Ronaldo

Si parla oramai tanto dell’accordo di 20 milioni tra il club e CR7: si tratterebbe del residuo degli emolumenti dovuti al giocatore per le manovre stipendi 2019-2020 e 2020-2021. Quasi 30 milioni lordi, 20 netti. «Non arriverei all’estremo […] di fare una causa, perché poi quella carta lì che loro devono tirar fuori non è che ci aiuti tanto a noi […] nel nostro bilancio» ha commentato il capo dell’ufficio legale bianconero Cesare Gabasio.

Una carta che non deve uscire fuori, perché «non deve esistere teoricamente».

Cerrato: «Grazie a Ronaldo che non ha fatto pizzini pericolosi»

Il direttore finanziario della Juventus Stefano Cerrato fa così riferimento agli arretrati degli stipendi che CR7 deve ancora prendere, quelli condizionati alla permanenza del giocatore al Manchester United dove si trasferì. E infatti nelle intercettazioni si sente: «Legare […] alla permanenza lì. Non è certificabile oggi perché c’è un mercato in mezzo e quindi il revisore non può dire che lui sicuramente resterà lì».

E CR7? Lo scorso 8 luglio i pm lo avevano citato come persona informata sui fatti, ma lui non ha avuto finora alcuna intenzione di dire come stanno realmente.