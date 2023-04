Juventus-Napoli, le minacce di Landucci a Spalletti: "Ti mangio il cuore"

Tensione durante Juventus-Napoli, il posticipo della 31esima giornata di Serie A terminato 1 a 0 in favore dei partenopei. Il referto della Procura Federale riporta, infatti, alcune frasi insultorie e minacciose rivolte dal vice di Max Alllegri, Marco Landucci, nei confronti dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Juventus-Napoli, minacce ed insulti di Landucci a Spalletti

“Pelato di m*rda…Ti mangio il cuore!” – sarebbero queste le parole gravissime che Marco Landucci avrebbe rivolto a Luciano Spalletti, mentre l’allenatore del Napoli si stava avvicinando allo spogliatoio al termine della partita. Frasi gravissime riportate dagli ispettori Federali alle quali Spalletti non ha risposto. Landucci viene descritto come ‘visibilmente contrariato‘, probabilmente a causa di alcune decisioni dell’arbitro Fabbri che non sono piaciute nemmeno a tanti tifosi bianconeri.

Gli episodi controversi di Juventus-Napoli

Come spesso accade durante partite di questa importanza, gli episodi si rivelano essere decisivi per il risultato finale. Alcune volte in particolare, possono essere gli espisodi arbitrali a rivelarsi sliding doors importanti: proprio quello che è successo l’altra sera. Innanzitutto, ad accendere gli animi è stato il pugno rifilato da Gatti a Kvaratskhelia non visto nè dall’arbitro nè dal VAR e che avrebbe meritato il cartellino rosso. Mancano cinque minuti alla fine e la Juventus va in vantaggio con Di Maria, ma l’assistente video richiama Fabbri: c’è fallo di Milik su Lobotka, il gol è annullato. I bianconeri protestano e la sensazione di beffa è ancora maggiore quando, dopo qualche minuto, la Juventus incassa il gol decisivo di Raspadori.