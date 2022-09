Juventus, Pavel Nedved spinge per un ritorno di Conte in panchina

La Juventus potrebbe decidere di esonerare Massimiliano Allegri, il vice presidente Nedved vorrebbe un ritorno in panchina di Antonio Conte

Da un ritorno in panchina ad un altro. Dopo l’infelice, almeno fin qui, ri-chiamata alle armi di Massimiliano Allegri, la Juventus vorrebbe puntare su Antonio Conte come nuovo prossimo allenatore dei bianconeri. A rivolerlo al timone della Juventus sarebbe il vice presidente Pavel Nedved.

Juventus, se va via Allegri torna Conte? Il piano di Nedved

Il rapporto tra una parte della dirigenza juventina, in particolar modo la figura del vice presidente Pavel Nedved e l’allenatore Massimiliano Allegri, è ormai incrinato. Dalle informazioni che arrivano da Torino pare che la società sia ormai intenzionata a virare su un nuovo profilo per la panchina, se non adesso a stagione conlcusa. Nedved sogna un ritorno di Antonio Conte, ma strapparlo al Tottenham non sarà impresa semplice.

Conte andrà via dal Tottenham? Paratici non lo vuole mollare

In Premier League il Tottenahm di Conte sta andando forte, con moltissimi giocatori rivitalizzati dalla cura dell’allenatore leccese. Due fra tutti, proprio glie ex Juve Bentancur e Kulusevski, poco più che riserve a Torino, ma diventati fondamentali a Londra. Per questi motivi, il Ds del club, Fabio Paratici non ha alcuna intenzione di lasciar andare via Conte e, anzi, ha già avanzato una proposta di rinnovo contrattuale, che il tecnico sta valutando.