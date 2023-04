Karen McDougal: chi è la seconda donna dell'inchiesta su Trump

Oltre a quello ormai arcinoto di Stormy Daniels, l’ufficio del procuratore di Manhattan che si sta occupando del caso Donald Trump, ha inserito tra i capi di imputazione anche il nome di un’altra donna. Si tratta di Karen McDougal, ex coniglietta di Playboy.

Caso Trump, chi è Karen McDougal: l’altra donna che avrebbe avuto una relazione con lui

Nata nello Stato dell’Indiana nel 1971, la McDougal è famosa soprattutto per aver posato tanti anni come modella per la più nota rivista di settore del mondo, Playboy. Addirittura, nel 1997 e 1998 vinse il premio di “coniglietta dell’anno“. Ed è proprio alla Playboy Mansion, durante le riprese di Celebrity Apprentice, che nel 2006 Karen McDougal arebbe incontrato Donald Trump.

La relazione extraconiugale con Trump

I fatti risalirebbero a circa un mese prima dell’incontro tra lo stesso Trump e Stormy Daniels, ma la relazione tra l’ex presidente USA e la coniglietta di Playboy sarebbe stata qualcosa in più di una semplice scappatella. “Ero attratta da lui, dal suo bell’aspetto e dal suo fascino. Ho avuto centinaia di rapporti non protetti con Trump. Mi ha sempre detto di amarmi.” Il nome della McDougal è finito adesso tra i capi di imputazione del tycoon, dove ci riferisce a lei chiamandola ‘women 1‘. La vicenda è del tutto simile a quella di Stormy Daniels e riguarderebbe anche in questo caso una cifra molto alta data alla donna per comprare il suo silenzio.