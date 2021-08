Karina Cascella ha svelato perché non torna in tv: i motivi

Karina Cascella ha svelato i motivi che l'hanno portata a non candidarsi per nuovi reality o show tv.

Karina Cascella ha svelato i motivi che l’avrebbero spinta a decidere di non tornare in tv e ha confessato quale saranno i suoi prossimi progetti.

Karina Cascella: perché non torna in tv

In tanti vorrebbero rivedere Karina Cascella in qualche reality o salotto tv, ma lei stessa ha affermato che questo non sarà possibile.

Da circa un anno l’opinionista tv ha aperto un ristorante argentino a Bergamo insieme al suo compagno e oggi quello rappresenta il suo principale progetto: “Se torno in tv? Per ora, come lo scorso anno, continuerò a concentrarmi sulla mia attività. Il primo anno è sempre quello più difficile e impegnativo. Poi man mano si vedrà. È da circa un anno che vi racconto che questa situazione che stiamo vivendo ha rinforzato ancora di più i miei ideali e la mia voglia di avere cose concrete tra le mani.

Tutto quello che verrà sarà un di più”, ha dichiarato Karina, che oggi sarebbe più felice che mai della sua nuova vita accanto a Max Colombo.

Karina Cascella contro Gemma

Nonostante abbia spiegato i motivi della sua lontananza dai salotti tv Karina non ha potuto esimersi dal commentare uno dei gossip più discussi degli ultimi giorni, ovvero i presunti ritocchi di chirurgia plastica a cui è ricorsa Gemma Galgani. Karina ha dichiarato:

“Pare che sia vero, si è rifatta ancora.

IO voglio soltanto dire che una donna è donna naturalmente anche a 72, 80 o 95 anni. Però caspita sono 10 anni che va in tv a cercare un fidanzato. Però a Torino non può cercarlo come tutte le persone normali? no, deve stare in tv, ok. In più una donna di 72 anni forse dovrebbe coprirsi un attimo di più, no? Magari essere elegante, avere quel riserbo di una donna matura e anziana.

Possiamo usare questo termine, perché questo è. Invece cosa fa? Seno e labbra nuove. Allora è vero che vuole farsi vedere e far parlare di lei. Io lo trovo davvero ridicolo“.

Karina Cascella al Gf Vip

Karina ha ammesso che, pur non essendosi candidata quest’anno per il GF Vip 6, non è escluso che possa farlo in futuro. “Non mi sono candidata a fare il GF, ma ripeto che rispetto a L’Isola è un pensiero in più. Comunque io corro i rischi, ad esempio ho fatto La Talpa e l’ho vinta. Poi so che sarei una perfetta concorrente di reality, quindi capisco la scelta degli autori di contattarmi. Farei esplodere delle dinamiche interessante, litigherei anche con le piante. Però io devo essere sicura di fare una scelta del genere. Quindi se per il GF posso pensarci, per L’Isola no. Ora vi svelo una chicca. Al telefono ho parlato proprio con il ‘signor Isola’ che mi ha detto ‘cosa possiamo fare per convincerti?’. Io ridendo ho detto ‘avete 1 milione di euro?’”, ha detto.