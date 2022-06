Karina Cascella: “Tornerei a UeD anche domani”

Karina Cascella ha fatto una confessione che ha riacceso le speranze dei fan nel rivederla a Uomini e Donne.

Karina Cascella e il ritorno a UeD

Karina Cascella ha deciso di dedicarsi alla ristorazione e oggi è felice accanto al suo compagno, Max Colombo.

In tanti si chiedono però se in futuro acceterà di tornare a Uomini e Donne in veste di opinionista dopo quanto da lei affermato attraverso i social: “A Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima “casa” e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni… specie del Trono Over”, ha dichiarato Karina. Le sue affermazioni hanno acceso le speranze dei fan e in tanti si chiedono se Maria De Filippi prima o poi le proporrà di tornare all’interno del programma.

Karina Cascella e i reality show

Per quanto riguarda i reality show invece, Karina ha fatto sapere che non avrebbe alcuna intenzione di tornare in uno di questi. “Per carità. Non ci penso neanche lontanamente. Sarei perfetta sì per litigare con chiunque, perché non sopporterei mai di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto.

Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare”, ha affermato.