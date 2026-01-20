Kartika Malavasi annuncia la sua relazione con un calciatore famoso

Nell’ambito del panorama televisivo italiano, Kartika Malavasi ha recentemente attirato l’attenzione dei fan grazie alla sua partecipazione alla serie Netflix Riv4li. La chimica sul set tra lei e il collega Samuele Carrino ha alimentato speculazioni su una possibile relazione tra i due. Tuttavia, la realtà è ben diversa. Oggi, l’attrice ha deciso di fare chiarezza, presentando ufficialmente il suo fidanzato.

La rivelazione di Kartika Malavasi

La giovane attrice ha scelto la piattaforma TikTok per annunciare la sua nuova relazione, condividendo un video di coppia che ha rapidamente guadagnato popolarità tra i suoi follower. Il suo compagno, Francesco, non proviene dal mondo dello spettacolo, ma è un calciatore che gioca per la squadra del Pescara. Questa scelta di un partner lontano dai riflettori ha sorpreso molti, in particolare coloro che nutrivano speranze in una storia d’amore tra Kartika e Samuele.

Indizi sulla relazione con Francesco

Coloro che seguono i social di Kartika Malavasi hanno notato segnali indicativi di una relazione in corso. Tra repost reciproci e messaggi affettuosi scambiati nei mesi precedenti, la notizia della sua relazione con Francesco non è giunta inaspettata. In particolare, un commento di Kartika su uno dei post di Francesco, in cui esprimeva di essere “fiera di lui sempre”, ha suscitato curiosità tra i fan. La risposta affettuosa di Francesco, “Ti amo”, ha confermato che i due si conoscono e si apprezzano da tempo.

Il successo di Riv4li e il percorso di Kartika

Riv4li è una serie che si colloca nello stesso universo narrativo di Di4ri. Ha conquistato un pubblico pre-adolescenziale su Netflix. L’attrice Kartika Malavasi ha raccontato in un’intervista come ha affrontato il suo primo giorno di riprese, spiegando: “Ho cercato di rimanere calma e il team del set mi ha supportato moltissimo”. La sua capacità di adattarsi al ruolo di Teresa le ha permesso di esprimere se stessa in modo autentico, rendendo il personaggio ancora più coinvolgente.

La relazione con Samuele Carrino

Nonostante l’ottima intesa tra Kartika e Samuele sul set, la loro amicizia non si è trasformata in una storia d’amore. I fan, tuttavia, non hanno potuto fare a meno di fantasticare su un possibile legame tra i due. Con la conferma della relazione di Kartika con Francesco, molti si sono detti delusi. Tuttavia, chi conosce bene la giovane attrice sa che la sua amicizia con Samuele rimarrà un capitolo importante della sua vita.

La scelta di Kartika di rimanere riservata sulla sua vita privata, fino all’ufficializzazione della sua relazione, dimostra una grande maturità. La giovane attrice continua a lavorare con passione nella sua carriera, e i suoi fan non possono che augurarle il meglio sia nel lavoro che nella vita sentimentale.