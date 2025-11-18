Kasyanov e altri aggiunti alla lista dei terroristi in Russia

Recentemente, la Russia ha ampliato la sua lista di individui considerati terroristi ed estremisti, includendo l’ex primo ministro Mikhail Kasyanov. Questa decisione è stata comunicata attraverso il sito web dell’agenzia di monitoraggio finanziario statale, Rosfinmonitoring.

Oltre a Kasyanov, anche l’economista Sergei Guriev e il direttore di Novaya Gazeta Europe, Kirill Martynov, sono stati aggiunti al medesimo elenco.

L’inclusione di queste figure rappresentative della opposizione è parte di una più ampia strategia del governo russo per silenziare il dissenso.

Il contesto politico attuale

Kasyanov, che ha ricoperto l’incarico di primo ministro tra il maggio 2000 e il febbraio 2004 sotto la presidenza di Vladimir Putin, è una figura di spicco nel panorama politico russo. Prima della sua nomina a premier, ha guidato il Ministero delle Finanze. La sua carriera politica ha registrato una svolta significativa nel 2010, quando ha co-fondato il movimento “Per la Russia senza illegalità e corruzione”, insieme a noti oppositori come Boris Nemtsov e Vladimir Milov.

La creazione del comitato anti-guerra

In seguito all’invasione dell’Ucraina, Kasyanov e altri dissidenti hanno formato il Comitato Anti-Guerra della Russia, un’organizzazione che si oppone apertamente alle politiche militari del governo. Tuttavia, il comitato è stato dichiarato “indesiderabile” dal governo russo, accusato di complottare un colpo di stato e di cercare di modificare l’ordine costituzionale del paese.

Le implicazioni legali e finanziarie

Essere inclusi nella lista di Rosfinmonitoring comporta conseguenze gravissime. Le banche russe sono obbligate a congelare i beni delle persone nominate e a interrompere qualsiasi servizio finanziario a loro collegato. Questa misura è stata implementata per limitare ulteriormente l’attività degli oppositori e ridurre il loro potere economico.

Il caso aperto dall’FSB il 14 ottobre, che accusa Kasyanov e altri di “sequestro violento del potere” e di “organizzazione di una comunità terroristica”, rappresenta una mossa strategica per intimidire chiunque si opponga al regime. Attualmente, il numero degli individui coinvolti nel caso è salito a ventidue, inclusi nomi noti come l’analista politico Ekaterina Schulmann e i businessman Boris Zimin e Mikhail Kokorich.

Le accuse e la risposta del governo

Il governo russo ha affermato che i fondatori del comitato hanno finanziato unità militari nazionaliste ucraine, reclutando persone per combattere contro le autorità russe. Il Comitato Anti-Guerra si difende, affermando di lavorare per supportare le persone contrarie alla guerra in Ucraina, evidenziando la crescente frustrazione nei confronti del regime di Putin.

Conclusioni e prospettive future

La decisione di includere Kasyanov nella lista dei terroristi è un chiaro segnale della crescente repressione nei confronti del dissenso in Russia. Mentre il governo continua a silenziare le voci critiche, la comunità internazionale osserva con preoccupazione questi sviluppi. La situazione potrebbe evolvere in direzioni imprevedibili, con un potenziale aumento della tensione sia a livello interno che internazionale.

In questo clima di paura e controllo, il futuro della libertà di espressione in Russia appare sempre più incerto. La storia di Kasyanov e dei suoi colleghi serve da monito per chiunque osi sfidare il potere statale.