Home > Cronaca > Kasyanov e altri aggiunti alla lista dei terroristi in Russia

Kasyanov e altri aggiunti alla lista dei terroristi in Russia

kasyanov e altri aggiunti alla lista dei terroristi in russia 1763431675

L'inclusione di Kasyanov nella lista dei terroristi segna un nuovo capitolo nella repressione russa.

di Pubblicato il

Recentemente, la Russia ha ampliato la sua lista di individui considerati terroristi ed estremisti, includendo l’ex primo ministro Mikhail Kasyanov. Questa decisione è stata comunicata attraverso il sito web dell’agenzia di monitoraggio finanziario statale, Rosfinmonitoring.

Oltre a Kasyanov, anche l’economista Sergei Guriev e il direttore di Novaya Gazeta Europe, Kirill Martynov, sono stati aggiunti al medesimo elenco.

L’inclusione di queste figure rappresentative della opposizione è parte di una più ampia strategia del governo russo per silenziare il dissenso.

Il contesto politico attuale

Kasyanov, che ha ricoperto l’incarico di primo ministro tra il maggio 2000 e il febbraio 2004 sotto la presidenza di Vladimir Putin, è una figura di spicco nel panorama politico russo. Prima della sua nomina a premier, ha guidato il Ministero delle Finanze. La sua carriera politica ha registrato una svolta significativa nel 2010, quando ha co-fondato il movimento “Per la Russia senza illegalità e corruzione”, insieme a noti oppositori come Boris Nemtsov e Vladimir Milov.

La creazione del comitato anti-guerra

In seguito all’invasione dell’Ucraina, Kasyanov e altri dissidenti hanno formato il Comitato Anti-Guerra della Russia, un’organizzazione che si oppone apertamente alle politiche militari del governo. Tuttavia, il comitato è stato dichiarato “indesiderabile” dal governo russo, accusato di complottare un colpo di stato e di cercare di modificare l’ordine costituzionale del paese.

Le implicazioni legali e finanziarie

Essere inclusi nella lista di Rosfinmonitoring comporta conseguenze gravissime. Le banche russe sono obbligate a congelare i beni delle persone nominate e a interrompere qualsiasi servizio finanziario a loro collegato. Questa misura è stata implementata per limitare ulteriormente l’attività degli oppositori e ridurre il loro potere economico.

Il caso aperto dall’FSB il 14 ottobre, che accusa Kasyanov e altri di “sequestro violento del potere” e di “organizzazione di una comunità terroristica”, rappresenta una mossa strategica per intimidire chiunque si opponga al regime. Attualmente, il numero degli individui coinvolti nel caso è salito a ventidue, inclusi nomi noti come l’analista politico Ekaterina Schulmann e i businessman Boris Zimin e Mikhail Kokorich.

Le accuse e la risposta del governo

Il governo russo ha affermato che i fondatori del comitato hanno finanziato unità militari nazionaliste ucraine, reclutando persone per combattere contro le autorità russe. Il Comitato Anti-Guerra si difende, affermando di lavorare per supportare le persone contrarie alla guerra in Ucraina, evidenziando la crescente frustrazione nei confronti del regime di Putin.

Conclusioni e prospettive future

La decisione di includere Kasyanov nella lista dei terroristi è un chiaro segnale della crescente repressione nei confronti del dissenso in Russia. Mentre il governo continua a silenziare le voci critiche, la comunità internazionale osserva con preoccupazione questi sviluppi. La situazione potrebbe evolvere in direzioni imprevedibili, con un potenziale aumento della tensione sia a livello interno che internazionale.

In questo clima di paura e controllo, il futuro della libertà di espressione in Russia appare sempre più incerto. La storia di Kasyanov e dei suoi colleghi serve da monito per chiunque osi sfidare il potere statale.