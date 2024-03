Kate Middleton ricompare dopo l'operazione all'addome: paparazzata in auto

Fan più tranquilli dopo la prima foto di Kate Middleton dopo l'operazione: come sta la principessa del Galles.

Kate Middleton dopo l’operazione

Sono mesi ormai che non si parla d’altro che dell’operazione all’addome di Kate Middleton. I fan della Royal Family erano molto preoccupati per lo stato di salute della moglie del Principe William, soprattutto per il fatto che si era parlato di una convalescenza davvero molto lunga. Tante le ipotesi che arrivavano da ogni parte del mondo sulla Middleton. Un po’ di tranquillità è arrivata dopo una paparazzata alla principessa di Galles, grazie a Chi. Domani verranno pubblicate tutte le foto sul giornale ma intanto, quelle già fuori, sembrano dare un po’ di serenità.

Paparazzata Kate Middleton in auto

Si tratta di una prima foto di Kate Middleton dopo ben tre mesi dal giorno in cui è stata operata, lo scorso gennaio. Nello scatto si vede molto chiaramente la principessa a bordo di una macchina, al fianco di sua madre Carole intenta a guidare l’auto.

Come sta Kate Middleton?

Ovviamente non è dato sapersi quale sia il vero stato di salute di Kate Middleton attualmente ma la foto sembra dare una maggiore serenità. Se i tempi della convalescenza indicati saranno effettivamente rispettati, si pensa che la Middleton potrebbe tornare in pubblico durante la messa di Pasqua.