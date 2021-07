Kate Middleton in isolamento: è stata a contatto con un positivo al covid, la nota di Kensignton Palace: “Non ha sintomi ed è in auto isolamento"

Kate Middleton in isolamento: è stata a contatto con un positivo al covid e, secondo una nota di Kensington Palace, dovrà restare a casa per almeno due settimane. Questo dopo che, secondo alcuni media, era stata accertata la possibilità di contatto della duchessa con una persona poi risultata positiva al coronavirus durante un evento sportivo.

E proprio una serie di appuntamenti protocollari legati allo sport ed alla salute dei sudditi di Sua Maestà la Duchessa di Cambridge dovrà rinunciare, delegando al solo marito, il principe William, le relative incombenze previste in carnet per i prossimi concitati giorni.

Kate Middleton in isolamento: non potrà presenziare ai 73 anni del servizio sanitario nazionale

La nota ufficiale che dà l’annuncio sulla misura precauzionale spiega infatti che la nuora della Regina Elisabetta avrebbe dovuto presenziare assieme al marito ad una serie di eventi che erano stati messi in programma per il 73mo anniversario del National Health Service.

Ecco uno stralcio della stringata ma inequivocabile nota ufficiale, che spiega come “Sua Altezza Reale” non presenti “sintomi, ma si sta attenendo alle linee guida del governo ed è in auto-isolamento a casa”.

Kate Middleton in isolamento: niente messa a St. Paul in onore della lotta al covid

L’amatissima Duchessa di Cambridge, reduce da una netta presa di posizione per il delitto Everard, sempre nell’ambito dei festeggiamenti per il Nsh avrebbe anche dovuto essere presente ad una celebrazione religiosa nella cattedrale di St.

Paul. Quella messa era stata decisa proprio per onorare il personale del Servizio Sanitario Nazionale che aveva combattuto contro il coronavirus. I festaggiamanti di quest’anno prevedono infatti, date le circostanze particolari, proprio un ampio step dedicato al fronte su cui il servizio sanitario britannico è stato più impegnato: quello della battaglia contro il covid -19.

La duchessa di Cambridge Kate Middleton in isolamento per, galeotto fu Wimbledon

Toccherà quindi a William esordire con l’evento di apertura delle celebrazioni, rappresentato da un tè a Buckingham Palace. Non sono state fornite invece indicazioni su chi sia la persona che potrebbe aver potenzialmente contagiato Kate e che di fatto l’ha obbligata all’auto isolamento precauzionale. L’informatissima Bbc indica nel torneo di tennis di Wimbledon il teatro del contatto, in occasione di un match a cui la duchessa di Cambridge avrebbe assistito.