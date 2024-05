Kate Middleton dovrà sottoporsi ad una nuova operazione chirurgica: ecco per quando è prevista.

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Kate Middleton verrà sottoposta ad una nuova operazione chirurgica. I membri della Royal Family sono in grande agitazione perché sembra che il peggio non sia ancora arrivato.

Kate Middleton verso una nuova operazione chirurgica

Nel corso del suo programma Fiesta in onda su Telecinco, l’esperta reale Concha Calleja ha svelato che Kate Middleton verrà sottoposta ad una nuova operazione chirurgica. La situazione è molto delicata e i membri della Royal Family sono in grande agitazione perché il peggio deve ancora arrivare.

Le rivelazioni di Concha Calleja

Concha Calleja ha dichiarato:

“Mi è stato riferito che il peggio non è ancora arrivato. La cura non finirà prima del mese di agosto e Kate dovrà sottoporsi a un altro intervento chirurgico prima della fine dell’anno. Questa operazione fa parte dello stesso processo che va avanti da mesi”.

Kate Middleton: quando tornerà a mostrarsi in pubblico?

Proprio in vista di questa nuova operazione chirurgica, Kate Middleton non tornerà ai suoi impegni istituzionali prima del 2025. “Speriamo che con la fine delle cure e con un altro intervento chirurgico si sappia qualcosa in più“, ha dichiarato Calleja. La giornalista Pilar Eyre, ospite del suo programma, ha aggiunto: