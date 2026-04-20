Il fascino di Roma lega all’Italia milioni di persone che ogni anno scelgono di visitarla per scoprire e toccare con mano i monumenti ed i luoghi che hanno fatto la storia e tra questi vi sono naturalmente anche persone famose che però devono aguzzare l’ingegno per non attirare su di sè l’attenzione. L’ultima trovata arriva da una star globale.

Roma e le sue bellezze che incantano tutto il mondo

La città di Roma, capitale italiana, è un omaggio alla caratura ed all’ingegno romano che ha attraversato i secoli e che è capace ancora oggi di lasciare incantati i visitatori.

Le attrattive sono notevoli, si va dal Colosseo sino al Pantheon con in mezzo Piazza San Pietro e naturalmente l’immancabile Fontana di Trevi, quest’ultima resa iconica dal film di Federico Fellini “La Dolce Vita” per la scena tra Anita Ekberg e Marcello Mastroianni.

In questo luogo la tradizione vuole che si getti una monetina in segno di buon auspicio, sia per la vita che per l’amore, spesso però capita che si resti a mani vuote e quindi si debba improvvisare, come è accaduto a questa star mondiale.

Kathy Perry ed il lancio della carta nella Fontana di Trevi

Kathy Perry, cantante globale con milioni di dischi venduti e live in ogni angolo del mondo, ha deciso di concedersi una vacanza a Roma.

Tra i tanti monumenti che ha deciso di visitare, indossando un cappello ed un cappuccio per mimetizzarsi tra la folla, non poteva mancare la Fontana di Trevi.

Arrivata davanti al monumento si è accorta di non avere spiccioli, quindi ha ben pensato, come riportato da Caffeina Magazine di gettare nell’acqua la sua carta di credito.

La Star ha chiesto ai turisti nei paraggi se qualcuno avesse un centesimo ma nessuno, non riconoscendola, ha ascoltato il suo appello, ecco quindi la decisione che ha fatto discutere i social.

La carta dopo essere stata in acqua per qualche secondo è stata ripresa dalla cantante, ma avendo filmato e pubblicato l’evento è stata bersagliata di commenti, molti indignati per un gesto così assurdo.

In ogni caso è piacevole per gli italiani vedere che Star mondiali scelgano le nostre città per scoprire qualcosa di più rispetto al patrimonio culturale italiano, ovvero il più ricco del mondo.