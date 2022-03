Katia Ricciarelli ha contratto il Covid: è questo il motivo per cui non ha partecipato alle dirette del GF Vip.

L’assenza di Katia Ricciarelli dal GF Vip ha fatto discutere parecchio, tanto che in molti parlavano di una furibonda lite con Alfonso Signorini. Eppure, la realtà è molto diversa. La soprano ha avuto il Covid ed è per questo che non ha partecipato alle dirette del reality.

Katia Ricciarelli ha avuto il Covid

Dopo l’eliminazione dal GF Vip, Katia Ricciarelli si è presentata in studio per una sola diretta, dopo di che è sparita dalla circolazione. Secondo i beninformati, la soprano avevava avuto una furibonda lite con Alfonso Signorini, motivo per cui aveva deciso di chiudere con il programma più spiato d’Italia. A dare man forte a questa versione dei fatti, la sua assenza da Verissimo, salottino a cui hanno accesso tutti i fuoriusciti dal reality.

Eppure, la realtà dei fatti è completamente diversa. Katia, stando a quanto riferisce TvBlog, è stata assente dal GF Vip perché ha contratto il Covid.

Katia ha scoperto il Covid ha Verissimo

Appena uscita dal GF Vip, la Ricciarelli è stata invitata a Verissimo. E’ proprio dietro le quinte del programma condotto da Silvia Toffanin che ha scoperto di essere positiva al Coronavirus. Ovviamente, non ha potuto partecipare al programma ed è stata rimandata in quarantena nella sua casa sul Lago di Garda.

Come sta la Ricciarelli?

La Ricciarelli non è molto attiva sui social, per cui non abbiamo molte informazioni sul suo conto. Se dovesse risultare negativa entro il 14 marzo, Katia dovrebbe partecipare alla finale del GF Vip. In caso contrario, la soprano dovrà saltare l’ultima diretta del programma più spiato d’Italia. Al momento, non si hanno notizie certe in merito alle sue condizioni di salute.