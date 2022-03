A poche ore dalla finale del 14 marzo, Alfonso Signorini ha fatto un bilancio della stagione del Gf Vip non risparmiando critiche e ai suoi vipponi.

Mancano pochissime ore alla finale del Grande Fratello Vip e per Alfonso Signorini è stato tempo di bilanci. il presentatore del Reality e direttore del settimanale “Chi” in una intervista rilasciata al “Corriere della Sera” ha raccontato l’esperienza di questa stagione sotto varie angolazioni.

Non sono poi mancate le critiche sui suoi “vipponi” dei quali ha dichiarato senza troppi peli sulla lingua che “non hanno il minimo senso dell’autoironia e dell’autocritica, ogni discorso gronda di retorica. Io invece penso che la leggerezza sia il segreto della vita”.

“Vi fate del male da soli”

Uno dei punti più caldi che è stato toccato è se pensasse se alcuni vip erano “più stupidi che razzisti”. Signorini andando dritto al punto ha affermato: “Certo che sì.

A un certo punto la situazione era sfuggita di mano e mi sono sentito in dovere di parlare a tutti e dargli un consiglio: uscite piuttosto che dare il peggio di voi come state facendo, vi fate del male da soli”.

“Katia Ricciarelli? Lei è tutto fuorché buona e accogliente”

Non è mancata inoltre una riflessione su quella che può essere considerata una delle concorrenti più criticate della casa ossia Katia Ricciarelli.

Sulla soprano non è andata giù tanto per il sottile: “Dimostra che l’archetipo della nonnina di Cappuccetto Rosso non esiste: si associa l’idea della persona più che matura alla quintessenza della bontà e dell’accoglienza, ma lei è tutto fuorché buona e accogliente. Mi piace portare in scena queste contraddizioni”.

infine ha speso alcune parole sulle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe tra le quali pare che non ci sia mai stato feeling: “E continueranno a non amarsi, è chiaro che a me faceva gioco ed era quello che speravo ardentemente accadesse”.