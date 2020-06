Alfonso Signorini e la confessione sulla madre: “Brutto momento”

Alfonso Signorini ha rivelato a cuore aperto ai fan il suo dolore per aver perso un ricordo della madre.

Durante una diretta social con i suoi fan Alfonso Signorini ha rivelato un drammatico aneddoto del suo passato e ha parlato a cuore aperto del rapporto con la sua adorata mamma.

Alfonso Signorini: la madre e il ricordo

Alfonso Signorini aveva un rapporto speciale con sua mamma e dopo che la donna è scomparsa il conduttore ha rivelato di aver conservato un nastro con inciso un vecchio messaggio della segreteria telefonica lasciato dalla donna e che, ogni tanto, andava a risentire per poterla immaginare vicina a lui.

Purtroppo, improvvisamente e senza spiegazione, il messaggio si è cancellato: “Tre mesi fa ho passato un giorno bruttissimo.[…] Ho scoperto dopo Natale che quel messaggio lì non c’era più inciso. Mi è crollato il mondo, perché ho perso il contatto fisico con mia mamma”, ha dichiarato il celebre conduttore.



In passato il conduttore ha parlato spesso del suo rapporto con i genitori, del coming out e di come sentisse la loro mancanza da quando entrambi sono scomparsi. A proposito del suo coming out Signorini ha rivelato che soprattutto suo padre gli avrebbe chiesto più volte di portare a casa “una brava ragazza”: “A un certo punto smise di chiedermi di portagli una brava ragazza. Grazie al fatto che a mia mamma piaceva tanto il mio compagno, trovai il coraggio di ammetterlo.

Non volevo dare a loro questo dispiacere”, ha dichiarato il conduttore a proposito del rapporto con i suoi genitori. Oggi quello di Signorini è uno dei volti più amati della tv e in tanti sono impazienti di sapere quando andrà in onda il suo secondo Grande Fratello Vip.