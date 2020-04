Gf Vip, lo sfogo di Alfonso Signorini: “Piango in continuazione”

Prima della finale al Gf Vip Alfonso Signorini ha confessato cosa lo avrebbe profondamente turbato di questo periodo.

Alfonso Signorini ha rivelato le sue impressioni su questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, i suoi progetti futuri e la sua opinione sui concorrenti del reality show. Il conduttore ha anche dichiarato che questa edizione, la più insolita in assoluto anche a causa dell’emergenza Coronavirus, gli avrebbe procurato un forte turbamento emotivo.

Gf Vip: lo sfogo di Signorini

La quarta edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine e in assoluto si è trattato dell’edizione più particolare del programma, visto che molte dinamiche sarebbero state completamente stravolte a causa dell’emergenza Coronavirus. Il conduttore Alfonso Signorini ha detto che questa situazione lo avrebbe profondamente turbato e che spesso, in diretta tv, avrebbe difficoltà a trattenere le proprie lacrime di commozione per quanto starebbe accadendo dentro e fuori dalla Casa.





Signorini ha anche dichiarato di aver apprezzato particolarmente la confessione di Andrea Montovoli, il temperamento di Fernanda Lessa e la forza di Adriana Volpe, mentre spesso non sarebbe d’accordo con i modi polemici di Antonella Elia.

Sui suoi progetti futuri ha dichiarato di non sapere ancora se ci sarà una nuova edizione del Grande Fratello Vip da lui condotta, specie perché in questo momento sarebbe impossibile fare programmi a lungo termine (a causa dell’epidemia i palinsesti tv sono stati completamente modificati e molti programmi annullati).

Il conduttore ha detto che gli piacerebbe essere ancora al timone del programma e ovviamente al suo fianco vorrebbe ancora Pupo e Wanda Nara come opinionisti (perché “squadra che vince non si cambia!”).