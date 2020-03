Italia 1 cambia la programmazione per andare incontro alle esigenze delle famiglie, a casa per l'emergenza Coronavirus.

Anche Italia 1 ha cambiato la sua programmazione a causa dell’emergenza Coronavirus, stabilendo un programma di film e programmi per le famiglie che adesso, a causa delle direttive del Governo, dovranno stare più tempo possibile in casa.

Cambio programmazione Italia 1

Molti programmi Tv non si svolgeranno come di consueto per le reti Mediaset e Rai, e per quanto riguarda il canale Italia 1 la programmazione è stata strutturata affinché possa accontentare maggiormente i gusti delle famiglie e dei più piccoli, che adesso si trovano a dover affrontare circa 20 giorni di quarantena in casa. Per quanto riguarda la programmazione mattutina si svolgerà così:

Fino alle 8.30 la fascia è dedicata ai cartoni animati per i più piccoli.

per i più piccoli. Dalle 8.30 i documentari BBC Planet Earth 2 – Meraviglie della natura ..

.. Dalle ore 9.30 circa riparte The Flash , la serie dedicata al supereroe più veloce del mondo.

, la serie dedicata al supereroe più veloce del mondo. Dalle ore 14.00 le serie de I Simpson e The Big Bang Theory .

e . Dalle ore 16.00 film adatti a tutta la famiglia (tra i titoli Shrek, Biancaneve e il cacciatore, La Bella e la Bestia, Tarzan, ecc.)





Dalle ore 18.00 in poi è prevista la consueta programmazione nota ai telespettatori di Italia 1.

Molti programmi si sono trovati a dover far fronte all’emergenza stabilendo una nuova programmazione, mentre alcuni di essi sono stati annullati o sospesi per poter permettere al servizio d’informazione di tenere aggiornati i cittadini su quanto starebbe accadendo per via del Coronavirus in Italia. Le Iene hanno annunciato di aver sospeso il programma dopo che un membro dello staff è risultato positivo al virus.