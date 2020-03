Programmi tv sospesi per il Coronavirus: la lista completa

Alcuni programmi televisivi Mediaset e Rai sono stati sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus.

A causa dell’emergenza Coronavirus e delle nuove direttive del governo per cercare di contenere l’epidemia (rendendo l’intera Italia zona rossa) le emittenti televisive hanno fatto sapere che alcuni programmi non andranno in onda come previsto.

I programmi sospesi per il Coronavirus

Il Governo ha invitato i cittadini italiani a restare il più possibile a casa, evitando spostamenti superflui e non necessari. A causa dell’emergenza sembra che alcuni dei più amati programmi Mediaset e Rai non potranno necessariamente andare in onda. E si tratterebbe di:

Domenica Live (Canale 5)

(Canale 5) Verissimo (Canale 5)

(Canale 5) CR4, La Repubblica delle Donne (Rete 4)

(Rete 4) Le Iene (Italia Uno)

(Italia Uno) Quarta Repubblica (Rete 4)

A rischio vi sarebbe anche Forum di Barbara Palombelli, che però sembra sia stato registrato fino a poter assicurare la puntata del 13 marzo.

Per quanto riguarda invece i programmi Rai quelli sospesi saranno:

La Corrida (Rai Uno) Made in Sud (Rai Due)







Mediaset ha fatto sapere di aver sospeso i programmi per “rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta” e “garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus”. Nei giorni scorsi anche Le Iene avevano fatto sapere di aver dovuto sospendere il programma a causa di un caso positivo al Coronavirus tra i membri dello staff del programma. Molte trasmissioni, per via dell’emergenza, sono state girate senza il pubblico in studio e inoltre i conduttori sono stati invitati a non avere contatti ravvicinati con i loro ospiti o stringere loro la mano.