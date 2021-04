Katia Ricciarelli si è sottoposta al vaccino: “Ho fatto AstraZeneca”

Katia Ricciarelli ha confessato di essersi sottoposta al vaccino anti-Covid dopo che aveva rivelato le sue preoccupazioni.

Katia Ricciarelli ha rivelato a La Vita in Diretta di essersi sottoposta al vaccino anti-Covid. La soprano pochi mesi fa non aveva nascosto di essere preoccupata in merito ai vaccini.

Katia Ricciarelli: il vaccino anti-Covid

Katia Ricciarelli ha ricevuto il vaccino contro il Coronavirus, e lei stessa ha annunciato la vicenda in diretta tv confessando di essersi sottoposta ad AstraZeneca.

Alcuni mesi fa, ospite del salotto tv di Mara Venier, la soprano aveva affermato di essere preoccupata per la lentezza con cui erano state eseguite le prime vaccinazioni in Italia. Katia Ricciarelli ha ricevuto AstraZeneca, e dopo le polemiche che hanno interessato il vaccino ha affermato: “Sono strafelice. Ho fatto l’AstraZeneca e non mi sono sentita male per nulla”. L’ex moglie di Pippo Baudo non ha nascosto in più d’un caso di essere spaventata per la situazione creata dall’emergenza sanitaria: “Ho paura di uscire.

Quando mi trovo a lavorare, ho il terrore, non ho più il coraggio di una volta. Mi sono chiusa. Ho paura dei sentimenti, una specie di lockdown anche per i sentimenti. Ho la sensazione che invece di diventare più buoni, stiamo diventando quasi più cattivi”. Oggi Katia Ricciarelli è sicuramente più serena e lei stessa ha confessato di non aver avuto particolari sintimi dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino.

Come lei moltissimi altri personaggi famosi hanno rivelato pubblicamente di aver ricevuto il vaccino contro il Coronavirus: tra loro anche Renato Zero, Antonello Venditti, Gina Lollobrigida, Lino Banfi e tanti, tantissimi altri. Molti personaggi del mondo dello spettacolo e della tv hanno intimato ai fan dei social di seguire il loro esempio e sottoporsi non appena possibile al vaccino anti-Covid per cercare di arginare le problematiche legate all’emergenza sanitaria tutt’ora in corso.