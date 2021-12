Due bambini che risultavano dispersi dopo il terribile tornado in Kentucky, sono stati miracolosamente trovati. Si sono salvati in una vasca da bagno.

Due bambini che risultavano dispersi dopo il terribile tornado in Kentucky, sono stati miracolosamente trovati. Si sono salvati in una vasca da bagno.

Kentucky, due bambini sopravvissuti al tornado in vasca da bagno

Il 10 e 11 dicembre, un terribile tornado ha distrutto gran parte del Kentucky, facendo decine di vittime.

Una nonna ha messo i due nipoti, di tre e 15 mesi, in una vasca da bagno, con una coperta, un cuscino e una Bibbia. Quando il tornado è arrivato, ha scaraventato fuori dalla casa la vasca, con i bambini dentro. Fortunatamente, i due bambini sono stati trovati miracolosamente vivi nel cortile della casa della loro nonna, sotto la vasca, che si è capovolta.

Kentucky, bambini miracolosamente sopravvissuti al tornado

Clara Lutz, la nonna dei bambini, ha raccontato questa storia a lieto fine a Wfie-Tv.

I suoi nipotini Kaden, di 15 mesi, e Dallas, di 3 anni, sono miracolosamente salvi e le autorità di ufficio dello sceriffo li hanno riportati dalla nonna. Clara ha raccontato di aver messo i due bambini nella vasca da bagno per cercare di proteggerli, in arrivo del tornado. In pochi attimi la casa, che si trova nella contea di Hopkins, ha iniziato a tremare. Sono stati momenti di puro terrore.

Kentucky, bambini miracolosamente sopravvissuti: la casa della nonna è distrutta

La vasca è stata scaraventata fuori dall’abitazione, mentre Clara è stata colpita alla nuca dal serbatoio dell’acqua. La donna ha raccontato di aver cercato i bambini ovunque, tra le macerie della sua casa, che è stata completamente distrutta dal tornado. “Ho pregato il Signore che riportasse a casa i miei due bambini” ha spiegato. Poi, i bambini sono stati ritrovati sotto la vasca capovolta, che li ha protetti, nel cortile dell’abitazione.

Secondo le autorità locali, ci sono stati 75 morti dopo il terribile tornado.