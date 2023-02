Kingdom Choir: tutto sul coro ospite a Sanremo 2023

Il coro gospel del Regno Unito sarà ospite sul palco dell'Ariston per un'esibizione con Marco Mengoni: sale l'attesa per il Kingdom Choir

Il coro gospel del Kingdom Choir sarà ospite sul palco dell’Ariston per un’esibizione d’eccezione con Marco Mengoni.

Il gruppo del Regno Unito accompagnerà il cantante italiano nella serata delle cover del prossimo 10 febbraio sulle note di ‘Let It Be‘ dei Beatles.

Sanremo 2023, i Kingdom Choir saranno ospiti del festival: l’esibizione con Mengoni

Mancano ormai poche ore all’inizio di Sanremo e il pubblico italiano è in trepidante attesa di sentire le esibizioni di tutti i cantanti in gara quest’anno. Come sempre accade, poi, molte delle attenzioni dei fan del festival sono riservate alla serata delle cover, che in questo 2023 cade la notte del 10 febbraio.

Una delle performance che avrà maggior interesse è certamente quella di Marco Mengoni, accompagnato sul palco dal Kingdom Choir. Il coro gospel e il cantante di ‘Due vite‘ si esibiranno con un brano davvero d’eccezione ‘Let It Be‘ dei Beatles.

La storia del Kingdom Choir

Può darsi che il nome Kingdom Choir non abbia evocato molti ricordi alla mente del pubblico generalista italiano, ma il coro gospel è in realtà molto conosciuto all’estero.

Il gruppo, infatti, ha anche avuto l'onore di esibirsi durante un Royal Wedding. Nel 2018, infatti, eseguirono una versione gospel di 'Stand By Me' durante il tanto discusso matrimonio tra il Principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle.