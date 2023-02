Michele Zarrillo: chi è il cantante ospite a Sanremo 2023

Ritorni al Festival.

È il caso di Michele Zarrillo, che tornererà sul palco di Teatro Ariston dopo tre anni. Romantico per antonomasia, vediamo qualche curiosità sulla biografia e sulla carriera del cantautore romano.

La carriera di Michele Zarrillo: dal rock al pop

Classe 1957, ancora giovanissimo ha dato il via alla sua carriera artistica come cantante e chitarrista di un gruppo chiamato Semiramis, con cui nel 1973 compose l’album Dedicato a Frazz. Inizialmente il suo stile era più incline al rock progressivo, solo dopo si è dedicato a composizioni pop o pop-rock.

Come già detto, Michele è un cantautore: oltre ai testi delle sue canzoni, ha scritto brani per artisti italiani di fama internazionale, come Ornella Vanoni e Renato Zero. Il suo primo album, Sarabanda, è uscito nel 1982. Già nel 1981, tuttavia, il cantante romano si era fatto notare nella sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Su quel pianeta libero, arrivando ottavo in classifica. Il 1982 rimane, però, l’anno più importante per Zarrillo perché è l’anno di quella che è forse la sua canzone più famosa: Una rosa blu.

È interessante la storia di questa canzone: Zarrillo la portò al Festival di Sanremo 1982, ma la canzone non arrivò nemmeno alla fase finale. A oggi, si direbbe che le sorti del brano sono decisamente cambiate. Da lì, una serie di successi: dal 1988 al 2017 ha pubblicato 9 album, vendendo oltre 2 milioni di dischi.

Michele Zarrillo a Sanremo

Il cantautore romano ha partecipato complessivamente al Festival di Sanremo 14 volte, di cui l’ultima nel 2020.

Tra i brani che hanno avuto maggiore successo al Festival ci sono: La notte dei pensieri (1987), Cinque giorni (1994), L’acrobata (2001) e L’alfabeto degli amanti (2006). Michele Zarrillo tornerà a Sanremo 2023 durante la serata cover: canterà insieme a Will il suo pezzo Cinque giorni.