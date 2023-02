Sanremo 2023: ecco chi è Will, new entry tra i BIG di quest'anno

Sanremo 2023: ecco chi è Will, new entry tra i BIG di quest'anno

Sanremo 2023: ecco chi è Will, new entry tra i BIG di quest'anno

Will: i piedi sul campo dal calcio ed il cuore nella musica

Tra i ventotto BIG in gara al festival più atteso dell’anno, si fa notare Will, vincitore di Sanremo Giovani 2022.

Originario di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, il 23enne debutterà sul palco dell’Ariston con il brano Stupido, frutto interamente della propria penna.

William Busetti, classe 1999, viso pulito ed occhi di ghiaccio, presenta l’inedito destinato alla competizione sanremese spiegando che “non bisogna avere paura di esternare le proprie emozioni e fragilità, l’importante è sempre agire in maniera autentica e vera anche se in alcuni momenti possiamo sembrare degli stupidi”.

Will: i piedi sul campo dal calcio ed il cuore nella musica

Il cantante, che duetterà insieme a Michele Zarrillo in una cover di Cinque Giorni, ha dichiarato ad Il Giornale di nutrire profondo amore e rispetto per la musica, sebbene in realtà la sua carriera inizialmente sembrava condurre da tutt’altra parte.

Infatti, Busetti è molto appassionato di calcio, scaricando le proprie energie in questo sport che ad un certo punto ha deciso di mettere da parte per un fine più impellente, ovvero seguire il suo più grande amore: scrivere e cantare ciò che vede.

Will: da Youtube al palco dell’Ariston

Will è già noto al pubblico giovanile: il cantante ha sgomitato sulla piattaforma Youtube sin dal 2019, denudandosi davanti all’implacabile critica social attraverso i propri pezzi. Nel 2020 è uscito il suo primo singolo, Rosso, a cui sono seguiti Prima sera e Fiori nel deserto.

Il debutto a Sanremo di Will porta con sè l’uscita del suo primo album, intitolato Manchester e firmato Capitol Records, disponibile dal 10 Febbraio 2023 in tutti i negozi e sulle principali piattaforme digitali musicali.