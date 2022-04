Michele Zarrillo positivo al Covid: “Contagiati io e la mia famiglia, spero di venirne fuori presto”

Michele Zarrillo e tutta la sua famiglia sono positivi al Covid: "Sta andando tutto per il meglio, fortunatamente ho una carica virale molto bassa".

Michele Zarrillo ha trascorso la Pasqua in isolamento: il cantante, infatti, è risultato positivo al Covid. Dopo alcuni giorni dalla scoperta del contagio, sperava che il nuovo tampone potesse dare un esito diverso, ma purtroppo lui e tutta la sua famiglia dovranno pazientare ancora un po’.

Michele Zarrillo positivo al Covid: le sue parole

“Buonasera e buone feste Pasquali a tutti”. Comincia così il video condiviso da Zarrillo sul suo profilo Instagram. Poi l’annuncio: “Io e tutta la mia famiglia siamo ancora positivi. Spero di venirne fuori al più presto“.

Il cantante ha voluto tranquillizzare i fan, precisando: “Penso sarà così, perché ho una carica batterica molto bassa“.

Non sono mancate neppure le parole di riconoscenza verso conoscenti, amici e semplici fan: “Volevo aggiornarvi e ringraziare tutti coloro che mi hanno mandato messaggi per conoscere le condizioni fisiche mie e della mia famiglia. Sta andando tutto per il meglio, ma ci vuole ancora un po’ di tempo. Vi auguro tutto il meglio. Un bacio a tutti”.