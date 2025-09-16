Kioene è parte di una realtà imprenditoriale a conduzione familiare – Gruppo Tonazzo – che ha fatto dell’innovazione la propria direzione strategica.

Fondata nel 1988, Kioene è parte di una realtà imprenditoriale a conduzione familiare – Gruppo Tonazzo – che ha fatto dell’innovazione la propria direzione strategica. Oggi, l’azienda rappresenta un autentico punto di riferimento nella produzione di alimenti a base di proteine vegetali, freschi e surgelati, con un’offerta pensata per migliorare la qualità della vita e nel rispetto dell’ambiente.

L’esperienza maturata in oltre tre decenni è il risultato di un percorso coerente, fatto di investimenti in ricerca, attenzione alla selezione delle materie prime e impegno costante per offrire prodotti buoni e accessibili.

Alimentazione vegetale, ogni giorno

Kioene propone un’alimentazione basata su proteine vegetali, capace di integrarsi facilmente nella quotidianità, senza compromessi sul gusto. L’obiettivo non è solo nutrire, ma offrire un’alternativa concreta al consumo di proteine animali.

La proposta del brand è ampia e in costante evoluzione, costruita su un equilibrio tra piacere, qualità e semplicità. Ogni prodotto è pensato per trasformare l’esperienza alimentare in un gesto consapevole e nel rispetto di sé stessi e per l’ambiente.

Burger vegetali: versatilità e gusto

Tra le linee più rappresentative, spiccano i burger vegetali, diventati un simbolo della capacità del brand di interpretare le esigenze alimentari contemporanee. Disponibili in più varianti – dai classici ai mini-burger, fino ai burger Kroccanti – sono formulati per offrire un pasto facile da preparare e adatto ad ogni esigenza.

La varietà è uno dei punti di forza della linea, che permette di soddisfare preferenze diverse e di ampliare le possibilità in cucina. Il denominatore comune resta la cura con cui vengono sviluppati: ricette semplici, gusto autentico, attenzione agli ingredienti.

Valori che guidano la trasformazione

Kioene costruisce ogni decisione su alcuni valori chiave: qualità, autenticità e rispetto del pianeta. La qualità si riflette nella cura delle ricette e dei processi. L’autenticità si manifesta nella scelta di ingredienti vegetali lavorati con cura, semplici e riconoscibili. Il rispetto del pianeta guida l’impegno quotidiano dell’azienda nel proporre soluzioni alimentari coerenti e responsabili.

Il brand crede che la transizione alimentare debba essere semplice e graduale. Per questo lavora per rendere le proteine vegetali una scelta quotidiana, alla portata di tutti, capace di coniugare gusto e responsabilità.

Category Captain di una nuova gastronomia

Kioene punta a rafforzare il proprio posizionamento come Category Captain della gastronomia vegetale, con un obiettivo chiaro: diventare la prima scelta per milioni di famiglie italiane.

La sua visione non è ideologica, ma pragmatica: il passaggio dalle proteine animali a quelle vegetali è un percorso naturale, necessario per affrontare le sfide ambientali e sociali del presente. E per compierlo, servono prodotti affidabili, buoni e facili da integrare nella vita di tutti i giorni.

Una proposta concreta per un consumo più consapevole

Con oltre 35 anni di esperienza e una gamma che continua ad ampliarsi, Kioene interpreta il cambiamento alimentare in modo consapevole e coerente. Non si tratta di seguire una tendenza, ma di promuovere una nuova normalità: un’alimentazione vegetale accessibile e gustosa.