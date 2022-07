Kledi Kadiu, perché ha lasciato Amici e cosa pensa di Maria De Filippi: il ballerino vuota il sacco.

Kledi Kadiu ha lavorato per anni e anni nei programmi di Maria De Filippi, Amici in primis. Poi, da un giorno all’altro, si è ritirato dalle scene. Perché ha lasciato il talent? In che rapporti è con la signora Costanzo? Il ballerino ha deciso di fare chiarezza.

Kledi: perché ha lasciato Amici?

Intervistato dal settimanale Nuovo, Kledi Kadiu ha parlato della sua carriera, facendo chiarezza sul motivo che l’ha spinto a lasciare Amici e tutti gli altri programmi di Maria De Filippi. Il ballerino albanese ha esordito nel mondo dello spettacolo proprio accanto alla signora Costanzo ed è rimasto al suo fianco per anni e anni. Poi, di punto in bianco, è sparito dalle scene. C’è stata qualche lite? Assolutamente no. Kledi ha ammesso:

“Il distacco è avvenuto in maniera naturale. Quando mi sono fidanzato ed è arrivata Lea non potevo più dedicarmi al lavoro come facevo prima. Ho compiuto 48 anni e il mio percorso di danzatore è cambiato”.

Il rapporto con Maria De Filippi

Kadiu ha lasciato Amici e gli altri programmi mariani perché si è reso conto che la sua vita aveva bisogno di un cambiamento. Ha proseguito:

“Arriva un momento nella vita in cui bisogna voltare pagina. Così ho optato per l’insegnamento e per trasmettere tutta la mia esperienza ai ragazzi. Con Maria il rapporto è buonissimo. Abbiamo un rapporto ottimo, abbiamo grande stima e affetto l’uno per l’altra. Le chiedo ancora consigli e ogni tanto ci sentiamo anche al di là del lavoro”.

Nonostante l’addio ad Amici, tra Kledi e Maria c’è un rapporto ottimo, che va avanti ancora oggi.

Nessun flirt tra Kledi e Maria

Nei tempi in cui lavorava quotidianamente con la De Filippi, correvano i primi anni 2000, il chiacchiericcio vedeva Maria e Kledi impegnati in un flirt. Il ballerino albanese ha smentito ancora una volta il gossip: