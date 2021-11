Kristen Stewart ricorda l’amore con Robert Pattinson: “Eravamo giovani e stupidi”

Kristen Stewart ha ricordato il periodo in cui era legata al collega attore Robert Pattinson. La storia tra i due finì per un tradimento.

L’attrice Kristen Stewart ha ripercorso gli anni in cui è stata legata al collega attore Robert Pattinson, conosciuto durante un provino per Twilight.

Kristen Stewart e Robert Pattinson: la storia d’amore

Grazie alla saga di Twilight Kristen Stewart e Robert Pattinson sono diventati famosi in tutto il mondo.

I due attori, ancora giovanissimi, si sono conosciui a Los Angeles durante un provino nello studio di Catherine Hardwicke, la regista della saga. Mentre il ruolo di Kristen era già deciso non era ancora chiaro chi avrebbe interpretato il ruolo del vampito Edward Cullen nella saga. Pattinso, che si presentò al provino, fu dunque invitato a provare con lei alcune battute e a interpretare la scena del bacio:

“Lui aveva un approccio intellettuale che era combinato con ‘Non me ne frega un c**o di questo, ma lo farò funzionare.’ E io ero tipo “Ugh, stessa cosa”.

Eravamo giovani e stupidi, ma abbiamo reso quel momento decisamente migliore. È la chimica che chiunque interpreti quei ruoli ha bisogno di sentire”, ha dichiato Kristen Stewart, che in seguito è stata legata a Pattinson per ben 3 anni. La storia d’amore tra i due è naufragata per il tradimento di lei con il regista Rupert Sanders e, nonostante alcuni tentativi di rappacificazione, per lei e Pattinson i rapporti sono definitivamente naufragati.

Kristen Stewart: la vita privata

Di recente l’attrice ha annunciato di essere pronta a convolare a nozze con la sceneggiatrice Dylan Meyer, con cui fa coppia fissa ormai da diverso tempo. In tanti sui social le hanno fatto le congratulazioni e non vedono l’ora di saperne di più in merito alla sua storia con la sceneggiatrice, con cui sembra essere più felice ed affiatata che mai.

Kristen Stewart: i film

Nonostante l’attrice abbia pubblicamente chiesto scusa a Robert Pattinson per il suo tradimento ai suoi danni, l’attore avrebbe fatto in tutta fretta i bagagli e lasciato il loro appartamento a Los Angeles.

In seguito l’attrice avrebbe rifiutato – sembra – alcuni ruoli cinematografici che l’avrebbero vista di nuovo sul set in compagnia del celebre attore. Pattinson non si è mai espresso pubblicamente in merito al suo addio all’attrice e in tanti tra i loro fan si chiedono se un giorno i due riusciranno a rappacificarsi.