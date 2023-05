Era quasi inevitabile ed è arrivato l’annuncio di Cattleya: la strage di Erba diventerà una serie tv, con gli autori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli tornano a collaborare su un nuovo progetto noir. La vicenda reale è molto dibattuta e al centro dell’opinione pubblica: a dicembre del 2006 in una piccola palazzina di Erba quattro persone vengono brutalmente trucidate a colpi di coltello e spranga, tre donne e un bambino.

Scampa alla strage Mario Frigerio colpito da un fendente alla gola e dopo le indagini i coniugi Rosa e Olindo Romano vengono accusati di omicidio plurimo. Dopo un processo molto complesso i due vengono condannati a scontare l’ergastolo. Si tratta a tutti gli effetti di uno tra i fatti cronaca più inquietanti. E Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya ha detto ad Adnkronos: “Ci sono in Italia casi di cronaca che oltre a contenere un elemento di mistero permettono di gettare una luce sugli aspetti più profondi e contraddittori della nostra società”.

Cosa contesta il Pm Tarfusser al progetto

Non tutti hanno gradito che il progetto arrivi così “presto” in termini processuali. Il sostituto procuratore generale di Milano Cuno Jakob Tarfusser ha chiesto la revisione del processo sulla strage di Erba, sostenendo che non vi sarebbero prove per condannare all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. E proprio Tarfusser è del parere che il riconoscimento in sceneggiatura di Olindo da parte di Mario Frigerio sarebbe una falsa memoria.