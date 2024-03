La Camera Usa ha approvato la legge che porterebbe al divieto di TikTok in tutto il Paese qualora il suo proprietario cinese non venderà.

Il divieto di TikTok negli Stati Uniti. Ecco cosa è successo

La legge, approvata con un voto di 352-65, passa ora al Senato. TikTok è una società interamente controllata dall’azienda tecnologica cinese ByteDance Ltd. I legislatori hanno agito per la preoccupazione che TikTok sia considerata una minaccia per la sicurezza nazionale. Questi, sostengono che ByteDance sia legata al governo cinese e potrebbe chiedere l’accesso ai dati dei consumatori di TikTok negli Stati Uniti in qualsiasi momento.

La dichiarazione della deputata Cathy McMorris Rodgers sul divieto di TikTok

«Separarsi dalla società madre ByteDance, che è legata al Partito Comunista Cinese e rimanere così operativa negli Stati Uniti. Oppure schierarsi con il PCC e affrontarne le conseguenze».

Il provvedimento dà a ByteDance sei mesi di tempo per vendere la piattaforma ad un altro acquirente. Il processo di disinvestimento dovrà essere determinato dal presidente Usa, al quale viene data l’autorità di designare alcune app di social media come «soggette al controllo di avversari stranieri».

TikTok: Biden favorevole alla legge mentre Trump è contrario

Joe Biden ha già annunciato che, se riceverà il via libera del Congresso, firmerà la legge che potrebbe portare al bando della app. Mentre, Trump si è detto contrario.