L’Aquila: Capitale italiana della Cultura 2026

L’Aquila è ufficialmente la Capitale italiana della Cultura 2026. L’annuncio è stato dato oggi a Roma in un evento al Ministero della Cultura.

Nella cerimonia, che si sta svolgendo in queste ore al Ministero della Cultura, sono intervenuti il titolare del dicastero, Gennaro Sangiuliano, e il presidente della giuria Davide Maria Desario.

Il capoluogo abruzzese ha vinto con il dossier dal titolo “L’Aquila. Città Multiverso”. L’Aquila riceverà 1 milione di euro dal ministero della Cultura per attuare il programma di Capitale italiana 2026.

Agnone (Isernia), Alba (Cuneo), Gaeta (Latina), L’Aquila, Latina, Lucera (Foggia), Maratea (Potenza), Rimini, Treviso, Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena).

« Accolgo pienamente e assumo l’impegno di trovare qualche forma per premiare tutte le città finaliste. Adesso vedremo come reperire le risorse , in modo da far vivere tutti questi progetti».

Il ringraziamento, per questo riconoscimento, del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi:

«Grazie per questo onore che rendete non solo alla città dell’Aquila ma a un territorio molto più ampio che va dal cratere sismico fino alle aree appenniniche che nei secoli hanno subito una grande perdita di centralità. L’Aquila è una città che si avvia a celebrare i 15 anni dal terremoto, un evento che mi ha compito come cittadino e come rappresentante di una comunità che ha sofferto tantissimo. Il riconoscimento non è un risarcimento ma è un elemento intorno a cui ricostruire il tessuto sociale. La cultura è un elemento fondante, è il recupero dell’identità e voglia di emancipazione»