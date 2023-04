Terremoto de L'Aquila, Musumeci: "Accelerare sulla ricostruzione"

Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, ha sollecitato la ricostruzione a 14 anni dal terremoto de L’Aquila.

Le parole di Musumeci sul terremoto del 2009: “Acceleriamo la ricostruzione”

Esattamente 14 anni fa – il 6 aprile del 2009 – il capoluogo abruzzese de L’Aquila veniva colpito da un violentissimo terremoto. E come ogni anno, in questa giornata la memoria va proprio alle vittime di quella tragedia.

E quest’anno sull’argomento a voluto soffermarsi anche Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, in maniera un po’ polemica:

«Accolgo volentieri l’invito del sindaco Pierluigi Biondi ad indossare oggi il “fiore della memoria” in ricordo delle 309 vittime del terremoto che il 6 aprile 2009 colpì la città dell’Aquila. Accelerare sulla ricostruzione e diffondere la prevenzione significa rendere onore nel migliore dei modi alla memoria di chi ha perso la vita in quella calamità».

In visita anche Giorgia Meloni e Ignazio La Russa

Proprio per il 14esimo anniversario del terremoto, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si sono recati a L’Aquila. I due hanno partecipato alla funzione religiosa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio in piazza Duomo.