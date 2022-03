Da Odessa partono due linee elettriche da 750mila volt ed una è stata distrutta dai russi, tuttavia lo stop di Chernobyl "è qualcosa di scellerato”

L’esperto e segretario generale della Fondazione che si occupa di disarmo nucleare “Alessandro Volta” lo ha detto chiaramente: “Lo stop all’energia elettrica a Chernobyl è qualcosa di scellerato”. A LaPresse il fisico nucleare Maurizio Martellini spiega le cause e paventa i terribili effetti delle azioni russe che hanno portato la centrale nucleare ad essere “completamente disconnessa dalla rete elettrica a causa delle azioni degli invasori russi”.

Lo ha comunicato in queste ore l’azienda energetica Ukrenergo, spiegando che “la centrale nucleare non ha alimentazione. Le azioni militari sono in corso, quindi non c’è possibilità di ripristinare le linee”.

Lo stop a Chernobyl è “qualcosa di scellerato”

E Ucraina Energoatom, società statale che si occupa della gestione delle 4 centrali nucleari attive nel Paese, ha spiegato che senza elettricità non ci può essere controllo da remoto.

Dal canto suo Maurizio Martellini ha provato sia a dare una spiegazione tecnica all’accaduto che, soprattutto, a mettere in guardia sullo stesso. La causa risiederebbe nei combattimenti nell’area di Odessa. Da lì partono due linee elettriche da 750mila volt, una delle quali è andata distrutta. Per Martellini “questo è di una gravità pazzesca”.

“Mettano subito rimedio o dovremo prendere lo iodio anche qua”

“Bisogna porre subito rimedio, se no potrebbe esserci una fuoriuscita di gas radioattivo, e dovremmo prendere le pillole di iodio 131 anche qua”.

E ancora: “Ci sarà probabilmente fuoriuscita di gas radioattivi, le linee elettriche sono come arterie del corpo umano, e quando ne tagli si muore dissanguati. Qui, in questo caso hai tagliato una delle arterie elettriche, anche se non credo intenzionalmente”. Poi in chiosa mesta: “È il massimo della stupidaggine, anche perché cosa significa avere a che fare con le radiazioni in Russia lo sanno bene: sono abbastanza democratiche le radiazioni. È qualcosa di scellerato”.