La food influencer non ha mai rinunciato alla ribalta ma per il suo 81mo compleanno ha cambiato rotta: incredibile bellezza naturale di Martha Stewart

L’incredibile bellezza di Martha Stewart al naturale spopola sui social, con scatto Instagram della conduttrice televisiva 81enne che ne mette in risalto assoluto la calasse. Martha è una vera icona televisiva per quanto riguarda i programmi relativi a cucina e giardinaggio e questo sembra essere uno dei suoi periodi migliori da un punto di vista del benessere.

Ecco la bellezza di Martha Stewart al naturale

Il dato incontestabile è che lo scatto quasi makeupfree che Martha ha postato sul suo profilo social in occasione del suo ottantunesimo compleanno dà la cifra perfetta e tonda di una donna appagata e in pace con se stessa, perciò bella. Martha sembra trovarsi a suo agio sia nelle pose più “patinate” che competono alle persone come lei che dominano il mainstream che in quelle “natural” con cui lei smette di essere personaggio e diventa persona.

Il messaggio “age positive” della star

Da un lato c’è la Martha che in televisione gestisce di persona le immagini, il trucco e le luci che devono presentarla al pubblico Usa, dall’altro c’è una Martha più intima e placida che agli americani è piaciuta tantissimo. Quello che la food-influencer ha voluto lanciare è stato un vero “modello age positive” a cui ha accaludo un messaggio che sta spopolando: “il futuro è roseo”.