L’intervista di Ida Platano a Verissimo non convince: “Aveva ragione Riccardo”

Quanto affermato da Ida Platano a Verissimo non ha convinto i fan di Uomini e Donne. Tutto quello che c'è da sapere.

Nei giorni scorsi Ida Platano è stata ospite a Verissimo, dove ha parlato del suo rinnovato amore per Riccardo Guarnieri e a seguire, a Uomini e Donne, ha avuto un’accesa discussione proprio con il cavaliere. Qualcosa però non ha convinto i fan della dama.

Ida Platano a Verissimo: cosa non convince i fan

Ida Plano è stata ospite di Verissimo e la puntata – dove lei gridava il suo “amore immenso” per Riccardo Guarnieri – è stata trasmessa in seguito all’episodio di Uomini e donne dove Ida e il cavaliere hanno avuto un acceso scontro. In entrambi i casi però sembra che Ida avesse già avuto la cena con Riccardo e che, a Verissimo, lei non abbia fatto alcuna menzione ai comportamenti di Guarnieri che l’avrebbero ferita (e che a Uomini e Donne le stavano quasi procurando un malore).

Sulla questione è intervenuta anche Barbara De Santi, che sui social ha scritto: “Comunque i conti non tornano! Oggi Ida era ospite a Verissimo (e già questo fa rider) e ha parlato della cena con Riccardo che è stata la causa dello scontro a Uomini e Donne… Era tutta un sorriso e le stelline agli occhi ed ha dichiarato che lui “non è un amore ma un amore immenso”.

Subito dopo hanno mandato in onda il video con la lite con Riccardo… Evidentemente l’intervista era stata registrata prima della registrazione di Uomini e Donne, ma la cena c’era già stata. Mi chiedo: tutta la rabbia che è esplosa, addirittura tremava com non ho mai visto qualcuno tremare, dove l’aveva messa mentre chiacchierava con la cara Silvia?”. Come andrà a finire la vicenda?