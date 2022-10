L’ira di una sposa vegana: fidanzato cancella il menu perché vuole mangiare carne

La sposa vegana: "Ci sono tante ragioni per cui io e la mia famiglia abbiamo scelto questo stile di vita".

Una sposa vegana si è arrabbiata non poco quando ha scoperto che il fidanzato aveva cancellato il menù di nozze senza dirle nulla, in quanto lui voleva mangiare carne. A dichiararlo la stessa ragazza su Reddit. La donna, utilizzando il nick di SarahJake2022, ha spiegato che sono diverse le ragioni per cui lei e la sua famiglia hanno scelto un simile stile di vita, in primis per peroblemi di salute.

Nel momento in cui la sposa si è resa conto che dal menù fossero state tolte tutte le opzioni vegane è andata su tutte le furie. Ha inoltre provato varie volte a contattare il suo ragazzo telefonicamente, ma lui avrebbe sempre riattaccato.

Sposa Vegana: “Io e la mia famiglia abbiamo una storia di problemi di salute”

SarahJake2022 ha dichiarato su Reddit: “Io e la mia famiglia siamo vegani e ci sono così tante ragioni per cui abbiamo scelto questo stile di vita e una di queste è che abbiamo una storia di problemi di salute”.

Riguardo ai preparativi di nozze, come precisa il Messaggero, la sposa e il suo fidanzato erano d’accordo su tutto tranne che sul cibo in quanto lui e i suoi famigliari sarebbero mangiatori di carne accaniti.

La scenata in ufficio

La ragazza ha descritto la rabbia e la frustrazione verso il fidanzato nel momento in cui ha scoperto che il menù era stato cancellato: “Stavo ribollendo. L’ho chiamato al lavoro ma continuava a riattaccare”.

È dunque andata sul posto di lavoro del suo futuro marito. Quest’ultimo, per difendersi, le ha prima detto che fosse stata un’idea di sua madre, poi ha invitato la fidanzata ad andarsene perché stava facendo una scenata in ufficio.