«Il futuro di un’intera generazione è in grave pericolo». Queste, le parole del direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in merito al grave confitto a Gaza.

«I recenti sforzi per consegnare cibo per via aerea e marittima sono benvenuti, ma solo l’espansione dei valichi terrestri consentirà forniture su larga scala per prevenire la carestia. Ancora una volta, chiediamo a Israele di aprire altri valichi e di accelerare l’ingresso e la consegna di acqua, cibo, forniture mediche e altri aiuti umanitari a Gaza e al suo interno poiché le richieste dell’OMS di consegnare rifornimenti all’enclave sono state spesso bloccate o rifiutate».