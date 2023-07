La bordata di Morgan: "Amadeus? Ha devastato culturalmente l'Italia"

Morgan è intervenuto in merito al botta e risposta avuto da Paolo Meneguzzi e da J-Ax nelle scorse ore via social e, a seguire, si è scagliato contro Amadeus.

Morgan contro Amadeus

Morgan non ha nascosto in passato la sua acredine verso il direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus, che nel 2021 lo ha escluso dalla kermesse. Nelle scorse ore, commentando la lite avuta da Paolo Meneguzzi e J-Ax attraverso i social, Morgan è tornato a scagliarsi contro Amadeus affermando:

“Il sistema va avanti imperterrito come uno schiacciasassi e il sistema italiano sfrutta proprio il fatto che il popolo sia totalmente privo di capacità di emergere e di reagire ai soprusi. Il popolo italiano è veramente un popolo bue per eccellenza, composto da pecoroni. Come su Amadeus direttore artistico di Sanremo, sono l’unico che lo contesta, ma in realtà è un fenomeno che ha devastato culturalmente l’Italia da un punto di vista artistico e di qualità della canzone e continua a farlo, ma rimangono tutti zitti”.

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se Amadeus replicherà alle parole di Morgan sul suo conto. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.