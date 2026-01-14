La chiusura di Popcorn Books: un campanello d'allarme per la libertà di espressione in Russia

La situazione della comunità LGBTQ+<\/strong> in Russia continua a deteriorarsi. La recente decisione di Eksmo<\/strong>, il più grande editore del paese, di chiudere la sua sussidiaria Popcorn Books<\/strong> rappresenta un chiaro indicatore di questo trend. Questo marchio, noto per la sua letteratura young-adult, è diventato un obiettivo delle politiche repressive del governo russo, soprattutto dopo l’entrata in vigore delle leggi anti-LGBTQ+.

<\/p>

Le ragioni dietro la chiusura di Popcorn Books<\/h2>

Eksmo ha dichiarato al quotidiano Vedomosti<\/em> che la decisione di chiudere Popcorn Books è stata influenzata da eventi più ampi che vanno oltre la semplice pubblicazione di libri. Queste parole si riferiscono chiaramente ai raid e agli arresti<\/strong> avvenuti a maggio, che hanno coinvolto diversi dipendenti dell’editore, accusati di violare le leggi russe sulla propaganda LGBTQ+<\/strong>.<\/p>

Le conseguenze legali per i dirigenti

Tre dirigenti di Popcorn Books, insieme a un altro manager di un marchio affiliato, Individuum, sono attualmente sottoposti a arresti domiciliari mentre prosegue l’inchiesta. Le accuse rivolte a loro comprendono l’organizzazione di attività legate a un’entità estremista, con pene che possono arrivare fino a 10 anni di reclusione, la Corte Suprema di Russia ha classificato il movimento LGBTQ+ internazionale come un’organizzazione estremista, rendendo di fatto illegali le manifestazioni pubbliche a sostegno dei diritti LGBTQ+.

Il passato di Popcorn Books

Fondata, Popcorn Books ha rapidamente guadagnato visibilità nel panorama editoriale russo, conquistando un seguito grazie a titoli come “Estate in una cravatta da pionieri”. Questo bestseller narra una storia d’amore tra un giovane pionieri e un educatore in un campo estivo sovietico, attirando l’attenzione per la sua rappresentazione autentica delle esperienze LGBTQ+ in un contesto storico complesso.

Un legame con il pubblico

Nella comunicazione di chiusura, Popcorn Books ha espresso gratitudine ai lettori per il loro supporto, sottolineando come, anche nei momenti più difficili, la comunità fosse stata una fonte di forza. Hanno affermato: “Voi siete la nostra base: umana, sincera e aperta a voci ed esperienze diverse.” Nonostante le difficoltà, l’impegno per la letteratura inclusiva è rimasto costante.

Il futuro della letteratura LGBTQ+ in Russia

La chiusura di Popcorn Books ha posto la letteratura LGBTQ+ in Russia di fronte a sfide senza precedenti. La repressione e il silenziamento delle voci dissenzienti sono diventati sempre più comuni, e gli editori che osano sfidare il regime rischiano il carcere. Eksmo ha riconosciuto che la situazione attuale impedisce ulteriori sviluppi, evidenziando un’atmosfera di paura e intimidazione.

In un contesto così difficile, è fondamentale mantenere viva la voce della comunità LGBTQ+. Se la pubblicazione di libri e la libertà di espressione continuano a essere minacciate, le conseguenze saranno devastanti non solo per autori ed editori, ma per l’intera società russa, che perde la possibilità di confrontarsi con storie diverse e significative.

La chiusura di Popcorn Books rappresenta un chiaro esempio di come la repressione possa soffocare l’arte e la cultura. Tuttavia, la lotta per la libertà di espressione continua. La comunità, insieme ai sostenitori dei diritti civili, deve rimanere unita per garantire che queste voci non vengano mai completamente zittite.