La confessione di Antonella Elia in diretta tv: "Sono stata un'idiota, l'ho ucciso io"

Antonella Elia non trattiene le lacrime in diretta mentre parla del suo aborto

Nel programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, la show girl Antonella Elia, insieme al suo compagno Pietro Delle Piane si è lasciata andare a una confessione intensa e commovente.

Antonella Elia scoppia in lacrime

Antonella ha raccontato uno dei periodi più brutti della sua vita, un’esperienza traumatica per molte donne che segna profondamente la loro anima: l’aborto.

Ripensando a quell’esperienza ha ricordato di quando in un’intervista ha confidato il suo segreto e di come se ne sia pentita subito dopo.

La show girl aveva 26 anni quando deciso di abortire. Durante quell’intervista le è stato chiesto di raccontare un segreto e la sua risposta è stata: “Sì, te lo dico, ma non lo dici“. Il giornalista le disse: “Se non vuoi dirlo, non lo dico“.

In un’intervista rivelò di aver abortito

Ricordando quell’intervista a Oggi è un altro giorno Antonella ha detto tra le lacrime: “Alla fine, quando ho letto l’intervista, ho pianto tutte le lacrime di questo mondo, perché vedere pubblicato un segreto di cui ci si vergogna profondamente è orribile, come gettare la tua vita a brandelli. Se tu ti vergogni di una cosa non la devi dire, ma io dico tutto, sono sempre stata così, fin da bambina”.

Pentita di aver raccontato il suo segreto

La Elia ha poi continuato il racconto: “Adesso rimpiango di averlo fatto, ora che ho la ragione dell’adulto, che ho sviluppato magari una sensibilità superiore. Mi rendo conto di aver commesso un peccato gravissimo, e io ora avrei un figlio, che non avrò, che non ho e che purtroppo ho ucciso”.

Antonella ha spiegato, tra le lacrime, il motivo per cui ha parlato di quell’episodio della sua vita: “Volevo essere libera e ora quella voglia di libertà mi si è ritorta contro. Mi sento incompleta“.

